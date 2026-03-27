El Barça Atlètic ya tiene rival en la Copa del Rey y sueña con una gesta histórica

El Barça Atlètic ya conoce su camino hacia la fase final de la Copa del Rey 2026. El filial azulgrana se enfrentará al Recoletas Atlético Valladolid en la Tercera Eliminatoria, una ronda decisiva que puede abrirle las puertas de Alicante, sede de la fase final del 5 al 7 de junio.

El conjunto azulgrana llega lanzado tras superar con autoridad al Sanicentro Guadalajara por 35-27, en un partido en el que encontró la clave desde la defensa y el contraataque. En ese triunfo destacó Anselmo Collado, una de las grandes promesas de la cantera, que lideró el ataque con siete goles.

Además, la victoria cobra aún más valor teniendo en cuenta las bajas con las que afrontó el encuentro. El equipo no pudo contar con piezas importantes como Saric, Manuel Ortega, Sola o San Felipe, todos ellos en dinámica del primer equipo, lo que refuerza la profundidad y el potencial competitivo del filial.

Ahora, el reto será mayor. El duelo ante el Atlético Valladolid, equipo asentado en la élite, pondrá a prueba la ambición de un Barça Atlètic que quiere seguir avanzando y firmar una de las grandes sorpresas del torneo.

Una clasificación tendría además un aliciente añadido. El filial azulgrana podría protagonizar una gesta poco habitual y cruzarse con el Barça, vigente campeón, en la fase final. Un escenario que abriría la puerta a un enfrentamiento histórico entre primer equipo y filial.

Un precedente similar solo se recuerda en el fútbol, con la final de la Copa del Rey de 1980 entre el Real Madrid y el Castilla, que terminó con triunfo del primer equipo. En balonmano, un duelo de este tipo sería prácticamente inédito.

Completan la eliminatoria los siguientes cruces

REBI Cuenca – Logroño La Rioja

Viveros Herol Nava – ABANCA Ademar León

Anaitasuna – Bathco Torrelavega

Bada Huesca – Fraikin Granollers

Puente Genil – Bidasoa Irun

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Los seis vencedores se unirán en la fase final al Barça y al Horneo EÓN Alicante, anfitrión del torneo. Para el Barça Atlètic, el objetivo es claro seguir creciendo, competir sin complejos y soñar con una clasificación que podría llevarle a escribir una página única en la historia de la competición.