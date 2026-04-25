El Barça se aferra al caos de Lleida para asaltar el liderato

El Barça ultima sus opciones de acabar la fase regular de la OK Liga en lo más alto de la tabla. Los de Ricardo Ares visitan este sábado al Cerdanyola (19:15 h), ya descendido, con la misión de ganar y esperar que el Deportivo Liceo se deje puntos ante un Pons Lleida que vive unos días de absoluto revuelo tras la consecución de la Copa CERS.

Penúltima jornada ya de la fase regular y primera de las dos unificadas antes de que el playoff final por el título quede definido. Con los ocho equipos ya clasificados, todavía quedan muchas plazas por decidir, entre ellas el liderato, al que también opta el Igualada.

Para los de Ricardo Ares se presenta como la última opción viable, puesto que en la última jornada el Liceo jugará en casa ante un Alcoy ya sin nada en juego. La visita al Pons Lleida este sábado se presume una cita mucho más complicada para los coruñeses, que se encontrarán un ambiente enrarecido tras lo sucedido esta última semana.

El conjunto leridano se proclamó campeón de la CERS el pasado domingo y, lejos de ser una semana de festejos y alegría, se ha convertido en el centro de la polémica con la marcha del entrenador, Edu Amat.

Tras la consecución del título, el club le hizo saber al técnico que no contaba con él para la próxima campaña, algo que no encajó nada bien por los tiempos y las formas, y tomó la decisión de dejar su cargo con efecto inmediato, sin siquiera asistir a los festejos del título.

En este ambiente enrarecido, el Liceo buscará superar su última salida lejos de Riazor y dejar casi sentenciado el liderato a su favor sin tener que mirar lo que haga el Barça.

SIN MARGEN DE ERROR

Por su parte, los azulgranas deben ganar y esperar una semana más, aunque Ricardo Ares es plenamente consciente de que el foco debe estar en los suyos y centrar toda la atención en Cerdanyola.

“De nada sirve esperar un tropiezo del rival si nosotros no hacemos nuestro trabajo. Tenemos claro que tenemos que afrontar el partido con la máxima seriedad si queremos llevarnos la victoria”, aseguró en la previa el técnico azulgrana.

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Por su parte, Eloi Cervera explicó que espera un partido especial. “Me hace especial ilusión encontrarme con Miki Escala en un partido del máximo nivel. Estos partidos nos deben servir para consolidarnos como grupo y como equipo”, sentenció.