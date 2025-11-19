Último test de las Guerreras con el Mundial en el horizonte

Las Guerreras han aterrizado esta semana en Bergen (Noruega), donde este jueves 20 de noviembre comenzarán su participación en la Posten Cup, la última prueba competitiva antes del Campeonato del Mundo 2025, que arranca el miércoles 26 de noviembre. El equipo dirigido por Ambros Martín afronta este torneo de cuatro naciones con el objetivo de afinar su juego ante tres rivales de máximo nivel: Noruega, Serbia y Hungría.

La selección llega hoy a tierras noruegas tras completar una breve concentración en Madrid, desarrollada los días 17 y 18 de noviembre. Con apenas unas sesiones para ultimar detalles, el cuerpo técnico confía en continuar la línea de trabajo previa: "La preparación será bastante corta, con muy pocos entrenamientos. Nos valdrá todo el trabajo realizado en las dos últimas actividades del equipo nacional", recuerda Ambros Martín.

18 JUGADORAS PARA DECIDIR EL GRUPO MUNDIALISTA

Para esta Posten Cup, el seleccionador ha convocado a 18 jugadoras, de entre las cuales saldrá la lista definitiva de 16 o 17 que disputarán el Mundial. Los tres partidos servirán para evaluar sensaciones, ajustar sistemas y tomar las últimas decisiones antes del debut en Alemania.

Ambros Martín insiste en la importancia de llegar al Mundial en las mejores condiciones físicas: "Lo importante es evitar lesiones y que las jugadoras mantengan ese estado de forma. Nuestro objetivo es ir fase a fase y centrarnos únicamente en nosotras".

Esta es la convocatoria de Ambros Martín para la Posten Cup:

Portería | Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

| Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera) Central | Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

| Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin) Lateral Derecho | Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

| Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), María Prieto (MKS FunFloor Lublin), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio) Lateral Izquierdo | Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

| Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera) Extremo Derecho | Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

| Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera) Extremo Izquierdo | Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe)

| Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe) Pivote | Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold)

LA POSTEN CUP, UN DESAFÍO INMEDIATO

El torneo se disputa entre el 20 y el 23 de noviembre en el Sotra Arena de Straume. Las Guerreras debutan mañana jueves ante la anfitriona Noruega, una de las selecciones más potentes del mundo. Posteriormente se medirán a Serbia y Hungría, completando tres encuentros que permitirán evaluar múltiples escenarios tácticos.

CALENDARIO DE LA POSTEN CUP 20/11/2025 – 18:15 h | Noruega – España

22/11/2025 – 14:00 h | Serbia – España

23/11/2025 – 14:00 h | Hungría – España

Sin descanso, al mundial

Después de participar en la Posten Cup, la delgación española se desplazará el día 25 de noviembre a Trier (Alemania), donde un día después iniciará su andadura en la Preliminary Round del Campeonato del Mundo. España debutará ante Paraguay, continuará frente a Islas Feroe y cerrará la fase ante Montenegro. Las dos primeras del grupo pasarán a la siguiente ronda.