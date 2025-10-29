Smarason visita las oficinas del Barça para ultimar su fichaje

A pesar de estar inmersos en la actual temporada, el Barça ya trabaja en mejorar la plantilla de cara a la temporada que viene. Ya hay algunas salidas confirmadas en el próximo verano como Nielsen, que pondrá rumbo al Veszprem, o Domen Makuc, que se unirá a las filas del THW Kiel de Pérez de Vargas.

Para sustituir al central esloveno, el Barça ya ha concretado la incorporación de Janus Smarason, actual jugador del Pick Szeged húngaro. SPORT ya confirmó que el fichaje del jugador se encontraba muy próximo, y hoy ha dado un paso más.

Según ha podido captar SPORT, Smarason ha pasado este miércoles por las oficinas del Barça en la Ciutat Esportiva Joan Gamper para ultimar los detalles de su incorporación. El jugador islandés ha acudido a esta cita junto a su representante y su familia.

Carlos Montfort

Se trata de una incorporación prioritaria para el Barça, puesto que la posición de central se ha visto debilitada en las últimas temporadas. Con Smarason, el equipo azulgrana gana un central experimentado y con cierta facilidad para ver portería.

Smarason se encuentra actualmente recuperándose de un esguince de ligamento de la rodilla izquierda. El central islandés se lesionó el pasado 28 de septiembre y, aunque en un principio se temió por una lesión muy grave (Incluso se especuló con que podría perderse toda la temporada), estará unas diez semanas sin pisar el 40x20.