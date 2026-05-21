Sergi Franco, capitán del BM Granollers, no seguirá y firma por el RTV Basel

El BM Granollers confirmó este miércoles que Sergi Franco, extremo derecho y capitán del primer equipo, dejará la entidad al finalizar la presente temporada, cerrando así una etapa de once años defendiendo los colores blanquiazules.

A sus 27 años, Franco aterrizó en el club cuando aún era cadete y completó toda su formación en la cantera antes de estrenarse con el primer equipo en la campaña 2018-19. Baja importante para el conjunto vallesano, que pierde a uno de los mejores extremos del campeonato español y a todo un especialista desde los siete metros.

Durante estas ocho temporadas en la máxima categoría, el jugador ha sido una pieza destacada del conjunto vallesano. En total, ha disputado 219 encuentros oficiales y ha anotado 564 tantos, además de formar parte del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Liga Europea en 2023.

“Granollers ha sido mi hogar durante más de una década. Aquí he crecido tanto en lo deportivo como en lo personal y he podido cumplir metas que de niño veía muy lejanas. Me marcho satisfecho por haberlo dado todo cada día por este escudo. El BM Granollers siempre será parte de mí”, señaló el jugador en unas declaraciones facilitadas por el club.

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La próxima etapa de la carrera de Sergi Franco estará en Suiza, después de cerrar su incorporación al RTV Basel para la temporada 2026/27. Allí coincidirá de nuevo con antiguos compañeros como Marc Guardia, que ya suma tres campañas en el conjunto suizo, e Ismael Bela, también formado en la cantera granollerina.