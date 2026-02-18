Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

BALONMANO

Pick Szeged - Barça, en directo: partido de la EHF Champions League, hoy en vivo

Sigue en directo y online el duelo entre Pick Szeged y Barça de la EHF Champions League

Ian Barrufet está rindiendo a un nivel muy alto

Ian Barrufet está rindiendo a un nivel muy alto / VALENTÍ ENRICH

Xavi Turu

El Barça regresa a la Champions con la difícil visita al feudo del Pick Szeged.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

