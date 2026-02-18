Pick Szeged - Barça, en directo: partido de la EHF Champions League, hoy en vivo

El Barça regresa a la Champions con la difícil visita al feudo del Pick Szeged.

Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.

Pick Szeged - Barça El Barça se gusta, gana y domina en el 'infierno' del Pick Arena.

¡Descanso! (10-21) El conjunto de Carlos Ortega ha sido mucho mejor que su rival en esta primera parte y llega al descanso con una cómoda ventaja siendo muy solvente en ataque y mostrándose sólido en defensa. De seguir con esta dinámica en el segundo acto, el conjunto catalán será equipo de cuartos de final. Gran vuelta a la competición tras el parón invernal de los azulgranas.

Pick Szeged - Barça (10-19) | MIN. 28 Otro contragolpe del Barça y otro gol más de Aleix Gómez...

Pick Szeged - Barça (10-18) | MIN. 27 Los de Ortega marcan con mucha facilidad ante una defensa un tanto floja de los locales. Carlsbogard penetró y no falló...

Pick Szeged - Barça (8-15) | MIN. 25 Marca Blaz Janc para el Barça. El extremo esloveno se apunta a la fiesta.

Pick Szeged - Barça (7-14) | MIN. 24 Pena máxima que no falla Aleix Gómez y los azulgranas que siguen sumando goles.

Pick Szeged - Barça (7-13) | MIN. 23 ¡¡Paradón de Nielsen, la quinta del portero danés!!

Tiempo muerto Michael Apelgren vuelve a parar el partido. No le gusta lo que ve sobre la pista al entrenador local ante un Barça arrollador en Hungría.

Pick Szeged - Barça (7-12) | MIN. 21 Makuc marca para el Barça tras una jugada rápida de los de Ortega. Muy sólido el equipo catalán en ataque.