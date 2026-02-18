En directo
BALONMANO
Pick Szeged - Barça, en directo: partido de la EHF Champions League, hoy en vivo
Sigue en directo y online el duelo entre Pick Szeged y Barça de la EHF Champions League
Xavi Turu
El Barça regresa a la Champions con la difícil visita al feudo del Pick Szeged.
Sigue aquí en SPORT el minuto a minuto del partido.
Pick Szeged - Barça
El Barça se gusta, gana y domina en el 'infierno' del Pick Arena.
¡Descanso! (10-21)
El conjunto de Carlos Ortega ha sido mucho mejor que su rival en esta primera parte y llega al descanso con una cómoda ventaja siendo muy solvente en ataque y mostrándose sólido en defensa. De seguir con esta dinámica en el segundo acto, el conjunto catalán será equipo de cuartos de final. Gran vuelta a la competición tras el parón invernal de los azulgranas.
Pick Szeged - Barça (10-19) | MIN. 28
Otro contragolpe del Barça y otro gol más de Aleix Gómez...
Pick Szeged - Barça (10-18) | MIN. 27
Los de Ortega marcan con mucha facilidad ante una defensa un tanto floja de los locales. Carlsbogard penetró y no falló...
Pick Szeged - Barça (8-15) | MIN. 25
Marca Blaz Janc para el Barça. El extremo esloveno se apunta a la fiesta.
Pick Szeged - Barça (7-14) | MIN. 24
Pena máxima que no falla Aleix Gómez y los azulgranas que siguen sumando goles.
Pick Szeged - Barça (7-13) | MIN. 23
¡¡Paradón de Nielsen, la quinta del portero danés!!
Tiempo muerto
Michael Apelgren vuelve a parar el partido. No le gusta lo que ve sobre la pista al entrenador local ante un Barça arrollador en Hungría.
Pick Szeged - Barça (7-12) | MIN. 21
Makuc marca para el Barça tras una jugada rápida de los de Ortega. Muy sólido el equipo catalán en ataque.
Pick Szeged - Barça (6-11) | MIN. 20
¡¡Golazo de Frade!! Ganó la posición y después buscó el espacio para anotar. + 5 arriba los de Ortega.
