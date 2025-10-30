Los 'nuevos' Hispanos se lucen en Suecia en el debut de Pablo Urdangarin

En un sensacional encuentro, España derrotó este jueves a Suecia por 30-34 en un amistoso de preparación para el Europeo de 2026 en el debut de varios internacionales de nuevo cuño con dos nombres propios por encima del resto: Pablo Urdangarin y Marcos Fis.

Suecia - España (balonmano, amistoso), 30/10/2025 AMISTOSO SUE 30 34 ESP Alineaciones SUECIA, 30 (15+15): Fabian Norsten (p.), Sebastian Karlsson (1), Lukas Sandell (6), Felix Claar (7), Eric Johansson (1), Hampus Wanne (1p.), Max Darj (1) -siete inicial-, Tobias Thulin (p.s.), Simon Moller (p.s.), Jerry Tollbring, Felix Moller (3), Oscar Bergendahl, Daniel Petterson (2, 1p.), Jonathan Carlsbogard, Nikola Roganovic (4), Jim Gottfridsson (1), Axel Mansson (2) y Edwin Aspenback (1). ESPAÑA, 34 (19+15): Sergey Hernández (p., 1), Víctor Romero (2), Antonio Serradilla, Imanol Garciandia (3), Jan Gurri (2), Aleix Gómez (1), Dani Fernández (5, 1p.) -siete inicial-, Nacho Biosca (p.s.), Pablo Urdangarin (2), Ian Barrufet (1), Álvaro Martínez, Javi Rodríguez (2), Kauldi Odriozola, Mario Nevado (1), Agustín Casado (2), Ian Tarrafeta (5), Marcos Fis (4) y Natan Suárez (3).

Hijo de la Infanta Cristina de Borbón y de un Iñaki Urdangarin cuyo '7' cuelga del Palau, el exazulgrana se 'estrenó' como internacional absoluto a mes y medio de cumplir 25 años. Totalmente reconvertido ya a la posición de lateral derecho, el jugador del Fraikin Granollers salió de inicio tras el descanso y acabó con dos goles y dos asistencias.

Por otra parte, Marcos Fis apenas tuvo unos minutos al final del primer tiempo y los aprovechó con la voracidad que le caracteriza. El también jugador del conjunto vallesano marcó cuatro goles sin fallo, cada uno de una factura diferente. El hispanocubano está en la órbita del Barça y... habrá que darse prisa.

Los de Jordi Ribera trataron de correr desde el principio ante Suecia llena de estrellas y a los siete minutos ya mandaba por 3-6, con dos tantos del extremo izquierdo barcelonista Dani Fernández. De hecho, la superioridad española no se traducía en una renta mayor por el talento y las acciones de Felix Claar, uno de los 'cerebros' del Magdeburgo (7-10, min. 15).

El pivote Víctor Romero, ante Fabian Norsten / RFEBM

El joven talento Nikola Roganovic (19 años y fichado por el Gummersbach para el próximo curso) tomó las riendas del ataque sueco (10-13), pero ahí emergió Marcos Fis. El hijo del emblemático exinternacional español Julio Fis se echó el equipo a sus espaldas y marcó cuatro goles seguidos que llevaron el partido al descanso con 12-18.

Pablo Urdangarin empezó con dos asistencias llenas de calidad y un gran balance defensivo para frenar a Tollbring en una contra. España ganaba por 15-22 (min. 33), cuando apareció Lukas Sandell (Veszprém) para mantener relativamente vivos a los locales con un parcial de tres cero (18-22, min. 36).

Tras un error en cada lado de la pista, el exazulgrana Urdangarin anotó dos tantos en elevación y los Hispanos seguían con cinco goles de renta a 16 minutos del final (23-28). Ahí apareció el pequeño 'genio' Axel Månsson (Kristianstad), quien revolucionó el ataque con sus 1,78 metros escasos.

Suecia se acercó a dos goles con 12 minutos por delante (26-28) y España respondió con un gol de siete metros de Dani Fernández y un paradón ante Tollbring de Sergey Hernández, quien jugará la próxima temporada en el Barça. La roja a Kauldi Odriozola en el 55' complicó una merecida victoria que acabó llegando por 30-34. El sábado, segundo asalto.