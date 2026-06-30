Nexus Energía, tres años más como patrocinador oficial de la Liga ASOBAL

La energética Nexus Energía y ASOBAL anunciaron el esperado acuerdo para la renovación del patrocinio que mantiene a la compañía como patrocinadora oficial y 'title sponsor' de la máxima competición del balonmano masculino español para las tres próximas temporadas, hasta la 2028/29. La competición seguirá denominándose Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL.

La ampliación del acuerdo consolida la relación iniciada el curso pasado y refuerza el vínculo construido durante esa primera experiencia en el entorno competitivo. Tras este período inicial de colaboración, Nexus Energía y ASOBAL impulsan una alianza de largo recorrido que se extenderá al menos durante otras tres campañas.

Durante la temporada 2025/26, ambas entidades trabajaron conjuntamente en la integración de la marca Nexus Energía en los principales activos de la competición y en la generación de valor compartido. La renovación da continuidad a este marco de trabajo y Miguel Fandiño y Servando Revuelta, en Barcelona tras la firma del acuerdo y al desarrollo sostenible de su ecosistema.

El Barça - Fraikin Granollers liguero congregó a 2.500 espectadores en el Palau / FCB

El acuerdo, formalizado en las nuevas oficinas de Nexus Energía en la Illa Diagonal de Barcelona, contó con la presencia de su director general, Miguel Fandiño, y del presidente de ASOBAL, Servando Revuelta. "Es un orgullo seguir apoyando una las competiciones más exigentes y reconocidas del deporte nacional, que proyecta talento también en Europa", dijo Fandiño.

"El balonmano representa de forma natural principios con los que en Nexus Energía nos sentimos plenamente identificados. El trabajo en equipo, el esfuerzo compartido, la evolución constante y la sostenibilidad son fundamentales en el deporte y en nuestra actividad diaria. Renovar este acuerdo es una apuesta firme por seguir impulsando juntos este modelo", añadió.

Servando Revuelta destacó que la ampliación de la alianza con Nexus Energía "es una excelente noticia para el ecosistema ASOBAL y una muestra de confianza en el proyecto que hemos desarrollado conjuntamente tras esta primera temporada".

Momento de la firma del acuerdo / ASOBAL

"Que una compañía referente refuerce este compromiso es una evidencia del atractivo del modelo del balonmano profesional español para las marcas. Esta 'Buena Energía' compartida nos impulsa a seguir avanzando en el desarrollo integral de la competición con una visión sostenible y de futuro", añadió con satisfacción el presidente de ASOBAL (desde abril de 2021).

Valores compartidos

El acuerdo se enmarca en la estrategia de patrocinios de Nexus Energía, articulada sobre pilares clave como la sostenibilidad, el territorio y la promoción de un estilo de vida saludable, con el deporte y la Buena Energía como ejes vertebradores. A medio plazo, la alianza estratégica se sustenta en valores compartidos entre Nexus Energía, el balonmano profesional y ASOBAL.

El trabajo en equipo y la excelencia son principios fundamentales en ambos ámbitos, donde el esfuerzo colectivo y la coordinación resultan clave. A ello se suma una apuesta común por promover un estilo de vida saludable a través de la práctica deportiva y el compromiso con la sostenibilidad, con el bienestar de las personas y el cuidado del entorno en el centro de todo.