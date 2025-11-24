Maria Prieto O'Mullony se cae de la convocatoria para el Mundial

La lateral derecho del Caja Rural Aula Valladolid María Prieto O'Mullony no estará en el próximo Mundial de Alemania y Países Bajos, según confirmó este lunes el seleccionador Ambros Martín tras revelar la convocatoria para el torneo.

Ambros Martín comunicó el único descarte de 'Las Guerreras' tras la última derrota de la selección española frente a Hungría por 37-28 en los partidos de preparación para el Mundial que se celebraron en la Posten Cup.

La delegación española viajó a Noruega con 18 jugadoras con el objetivo de cerrar una lista de 17 nombres para el Mundial. Finalmente, la zamorana María O'Mullony ha sido la elegida por el cuerpo técnico para abandonar la concentración.

España cayó ante Noruega y Hungría y venció a Serbia en esta edición de la Posten Cup que sirvió para preparar el próximo Mundial que tendrá lugar entre el 26 de noviembre y el 14 de diciembre de 2025.

Convocatoria para el Mundial 2025

Portería: Nicole Wiggins (Super Amara Bera Bera), Lucía Prades (Super Amara Bera Bera)

Central: Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera), Alicia Fernández (MKS Zagłębie Lubin)

Lateral Derecho: Paula Arcos (CS Gloria 2018 Bistrita), Maddi Bengoetxea (Elda Prestigio)

Lateral Izquierdo: Ester Somaza (Super Amara Bera Bera), Danila So Delgado (CS Gloria 2018 Bistrita), Carmen Arroyo (Super Amara Bera Bera)

Extremo Derecho: Anne Erauskin (Super Amara Bera Bera), Maitane Etxeberria (Super Amara Bera Bera)

Extremo Izquierdo: Lisa Oppedal (AtticGo Elche), Jennifer Gutiérrez (CS Gloria 2018 Bistrita), Ona Vegué (HSG Blomberg-Lippe)

Pivote: Lyndie Tchaptchet (Super Amara Bera Bera), Kaba Gassama (CS Gloria 2018 Bistrita), Lysa Tchaptchet (Odense Handbold).