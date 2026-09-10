Balonmano
La Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL refuerza su presencia en Teledeporte con una franja fija los viernes por la tarde
La temporada liguera arranca en Teledeporte con el duelo entre el DICORPEBAL Logroño La Rioja y el Barça, vigente campeón de la competición doméstica
Sport.es
La Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL volverá a contar una temporada más con una ventana privilegiada en la televisión pública. Teledeporte renueva su apuesta por la máxima categoría balonmano español y ofrecerá cada jornada el partido más destacado de la competición, acercando a los aficionados toda la emoción, el talento y la espectacularidad de la Liga Profesional de Balonmano.
Los viernes tarde, la franja reservada en Teledeporte para el mejor balonmano ASOBAL
La cadena pública reservará un espacio fijo en su parrilla horas para la emisión en abierto del encuentro elegido como partido destacado de cada jornada. Una cita semanal que permitirá disfrutar en abierto y en directo de los grandes protagonistas de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL y seguir de cerca la evolución de una competición que reúne a algunos de los mejores clubes y jugadores del balonmano nacional e internacional.
La colaboración entre ASOBAL y Teledeporte se consolidó el año pasado como la mayor ventana de exposición audiovisual de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL. Esta alianza refuerza la presencia del balonmano profesional en la televisión pública y establece la tarde de los viernes como franja de referencia para los seguidores de este deporte. Cada viernes, los espectadores podrán disfrutar de un nuevo duelo para descubrir y seguir las historias, las rivalidades y los grandes momentos de la temporada.
La temporada arranca en Teledeporte con un duelo de altura
La temporada televisiva de la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL arranca este viernes a las 19:00 horas y en abierto con un auténtico partidazo: DICORPEBAL Logroño La Rioja, subcampeón de la pasada campaña, recibe al Barça, vigente campeón. El duelo reunirá a seis integrantes del All Star Team ASOBAL 2025/2026: Xoan Ledo, Álvaro Preciado, Álvaro Martínez y Miguel Ángel Velasco, por parte del conjunto riojano, y Dani Fernández y Ludovic Fabregas, por el catalán.
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