La Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL 2026/2027 llega a Eurosport

Warner Bros. Discovery (WBD) Sports y ASOBAL - Liga Profesional de Clubes Españoles de Balonmano han anunciado hoy que han alcanzado un nuevo acuerdo para incorporar la mayor competición de balonmano masculino en España a la amplia oferta multideportiva de Eurosport, que ofrecerá en directo partidos de la LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL en sus canales de TV en España a partir de esta temporada.

Gracias a esta nueva asociación, cada semana, los aficionados al mejor balonmano podrán seguir en directo en Eurosport dos de los partidos destacados de cada una de las 30 jornadas de la temporada 2026/27 de la competición que se disputarán entre septiembre de 2026 y junio de 2027.

La 37 edición de la LIGA NEXUS ENERGÍA ASOBAL, la competición más importante de balonmano en donde compiten los 16 mejores clubes nacionales de la máxima categoría del balonmano masculino en España, arranca el próximo viernes 11 de septiembre.

Eurosport 2 debutará como emisora oficial en España en la primera jornada ofreciendo (en directo en TV y en streaming a través de HBO Max) los encuentros ‘Dicorpebal Logroño La Rioja – Barça’ (viernes 11, a las 19:00 horas) y ‘Cajasol Sevilla BM Proin – Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil’ (sábado 12, a las 19:00 horas).

El equipo de expertos y comentaristas de Eurosport formado por Paco Trapero, Albert Rocas, JJ Hombrados, Arturo Pérez y Eduardo de Paz se encargarán de transmitir al público toda la emoción sobre la pista cada fin de semana desde los micrófonos de Eurosport.

Con la incorporación de la principal competición española de balonmano profesional masculino a la oferta de contenido deportivo en directo en Eurosport, WBD Sports refuerza su apuesta por el mejor deporte en directo, continuando con su apoyo constante al deporte olímpico y sus atletas.

“Este acuerdo supone un nuevo paso dentro del modelo audiovisual que estamos impulsando en ASOBAL. Nos satisface especialmente ir de la mano de un operador de referencia, y que Eurosport haya apostado por el valor y el potencial de nuestro producto. Poder ofrecer dos partidos en directo por jornada en una plataforma de referencia mundial no solo premia el esfuerzo de nuestros clubes, sino que acerca la emoción y la competitividad de nuestra competición a una audiencia global, consolidando el crecimiento de este deporte y abriendo nuevas puertas a los aficionados de todo el país”, afirmó Fernando Corral, director general de ASOBAL.

Por su parte, Fernando Ruiz, director de Deportes de Warner Bros. Discovery (WBD) Iberia, comentó que “desde WBD España, estamos encantados en este proyecto que empezamos junto con la Liga Nexus Energía ASOBAL. Como hicimos en su día con la LNFS o más recientemente con la UFC, trataremos de poner el sello Eurosport a toda la cobertura del balonmano, tanto en los comentarios, como en la producción de contenidos alrededor del balonmano. Vamos a desarrollar un plan editorial 360, empezando por nuestros canales de TV de Eurosport, pasando por la plataforma de streaming HBO Max y terminando con un apoyo digital en web y Social Media. Como la Casa de los Juegos Olímpicos en Europa, el balonmano ASOBAL tiene un encaje perfecto en WBD. Ahora solo nos queda trabajar y disfrutar de este deporte, que es espectacular”.

LAS GRANDES ESTRELLAS DE LA LIGA JUEGAN EN EUROSPORT

Los espectadores que sigan la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL esta temporada en Eurosport 2 podrán disfrutar cada fin de semana del talento de jóvenes talentos y figuras consagradas de la competición como Dika Mem, lateral derecho y capitán del Barça, que es referente ofensivo indiscutible del equipo y uno de los mejores jugadores del mundo en su posición, y Ludovic Fàbregas, el pivote francés regresa al club azulgrana tras ser elegido mejor defensor en el All Star anterior.

También destacan las estrellas del Fraikin BM. Granollers como el lateral derecho Marcos Fis, que fue el MVP más joven de la historia de ASOBAL en la temporada anterior, y Ferran Castillo, quien, tras superar problemas físicos, busca recuperar su versión estelar en la élite. O el capitán y central del IRUDEK Bidasoa Irun Gorka Nieto, uno de los mejores directores de juego de la liga, y su compañero en el equipo irundarra Xavier Gonzalez, extremo derecho joven, pero con una gran trayectoria en la competición. Otros jugadores clave esta temporada juegan en el Bathco BM. Torrelavega: Saeid Barkhordari y Rangel Luan, dúo de gran nivel internacional bajo los palos para apuntalar la portería del conjunto cántabro.