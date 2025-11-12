Konstantín Igropulo asume el mando en el Barça: "Estaremos unidos como nunca en esta nueva situación"

El Barça recibe este jueves (20:45h) al Wisla Plock en la EHF Champions League en un partido que se prevé fundamental para asentarse en las posiciones que dan acceso directo a los cuartos de final de la máxima competición europea.

En un partido de estas dimensiones, el equipo azulgrana tendrá una ausencia de peso: ni más ni menos que Carlos Ortega. El técnico malagueño fue sancionado por la Federación Europea de Balonmano (EHF) los hechos ocurridos en los últimos segundos del encuentro de la sexta jornada de la EHF Champions League, precisamente contra el Wisla Plock.

Sin Ortega, le toca asumir el mando a Konstantín Igropulo. El exinternacional ruso jugó en el pasado en el Barça y regresó para ejercer de segundo entrenador tras hacer historia con el Viktor de Stavropol (su ciudad), ganando la Copa.

Igropulo explicó que "es una situación nueva para todos y para mí". "Intento hacer mi trabajo para que no afecte a los de mi alrededor. Hemos entrenado bien y vamos a hacerlo lo mejor posible", indicó. El técnico ruso, que admitió estar preparándose "para llevar el partido", apuntó que "estaremos unidos como nunca en una situación nueva; esto obliga a cada uno a ser más concentrado en su trabajo y el equipo lo entiende".

Aunque tiene experiencia como entrenador, el mismo Igropulo admitió que "llevar el partido en el Palau y en la Champions con el Barça es diferente". Pero además dejó claro que "estamos aquí para trabajar y dar la cara mañana".

Asimismo, Igropulo no quiso valorar la sanción de su 'jefe' Carlos Ortega: "El club ha hecho un comunicado oficial y ha dicho más que suficiente sobre el tema". Preguntado por las palabras de Dika Mem sobre sus negociaciones con otros clubes, explicó que "esto en nuestro mundo está pasando todos los días. Mucha gente habla de todos los jugadores y diferentes rumores".