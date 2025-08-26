El KH-7 Granollers reina por 12ª vez

La jornada festiva del balonmano comenzó a las 18.45 horas con la disputa de la final de la Supercopa de Catalunya, en la que el KH-7 Granollers confirmó su favoritismo y se impuso por 31-19 al Lleida HC para alzar el título por duocédima ocasión consecutiva

El cuadro vallesano, único conjunto catalán en la Liga Guerreras Iberdrola, tan solo dejó de alzar el título en la primera edición (2012) que coronó al Castelldefels. El KH-7 Granollers se había clasificado gracias a su victoria por 28-37 al OAR Gràcia Sabadell en semifinales, mientras que el equipo de la Terra Ferme saldó con triunfo su visita al Handbol Sant Quirze (21-33).

En el Complex Esportiu Municipal Les Moreres, el equipo que dirige Robert Cuesta rompió el partido con un parcial de 5-0 con dos tantos por cabeza de Cristina Polonio y Judith Vizuete (9-4, min. 14:24). Las chicas de Iván Raigal reaccionaron y mantuvieron el equilibrio en el segundo cuarto de encuentro para irse a los vestuarios cinco goles abajo (16-11). ¿Habría partido?

Lo hubo durante otros nueve minutos, curiosamente hasta la exclusión de María Hombrado que dio paso a un 2-1 para el KH-7 Granollers (23-16). A partir de ahí, las ya dodecacampeonas de Catalunya pudieron la directa para acabar imponiéndose por 31-19. La máxima realizadora con seis goles fue Judith Vizuete, mientras que Belén Rodríguez se llevó el MVP