Los Hispanos se medirán con Croacia, Chile y Turquía en la primera fase del Mundial 2027

La selección española de balonmano se enfrentará en la primera fase del Mundial de Alemania 2027 a Croacia, vigente subcampeona del mundo, Chile y Turquía, según deparó el sorteo celebrado este miércoles en Múnich. España buscará mejorar el 18º decepcionante puesto del último Mundial.

El conjunto español, que afrontó el sorteo desde el bombo 2, disputará los encuentros de la primera ronda en el SAP Garden de Múnich, sede del grupo C. Entre sus rivales, en el cimbinado chileno se encuentran los hermanos Rodrigo y Esteban Salinas, jugadores del CD Bidasoa; por otra parte, la selección croata cuenta con el exazulgrana Luka Cindric, que actualmente se encuentra en las filas del Veszprém KSE.

Cuadro completo del Mundial / IHF

En el caso de lograr una de las tres primeras plazas del grupo los de Jordi Ribera se medirán en la segunda fase, que se disputará en Colonia, con los tres primeros clasificados del grupo D, que conforman Argentina, Francia, Brasil y Kuwait. Las selecciones que ocupen los dos primeros puestos del grupo accederán a los cuartos de final que se jugarán, al igual que las semifinales y la final, en el LANXESS Arena de Colonia.

Valoración del seleccionador Jordi Ribera

Jordi Ribera ha hecho una primera valoración del sorteo. "Comparado con el Europeo, ha sido un sorteo amable", ha empezado el seleccionador, que ha proseguido con un breve análisis de cada rival de la primera ronda: "Croacia es un equipo que nos hemos visto siempre con disparidad de resultados. Nos vimos en los Juegos Olímpicos que les ganamos, pero también tenemos un recuerdo del primer partido del Europeo, del 24, que quedamos eliminados de la fase preliminar, además con una abultada derrota. Y luego tenemos a Chile, que siempre ha sido un equipo que nos ha generado bastantes problemas, pero no deja de ser un equipo que siempre parte como favorita, igual que Turquía".

Ribera también ha entrado a repasar los posibles rivales de la segunda ronda: "Si pasas a la siguiente ronda, que se supone que nos juntaremos con el grupo D, donde tenemos a Brasil, que nos ganó en el último mundial; a Francia, que hemos tenido varios resultados diferentes; y una Argentina, que viene de cabeza de serie, siempre un equipo peleón". Ha finalizado valorando la importancia de este Mundial: "De entrada sabemos que es muy importante, porque es un Mundial que te da la clasificación para los Preolímpicos y hay una plaza para los Juegos Olímpicos y, por lo tanto, ya estamos en la recta final de este ciclo".

Grupos de la primera ronda

- Grupo A (Múnich): Alemania, Serbia, Túnez y Uruguay

- Grupo B (Stuttgart): Egipto, Italia, Cabo Verde y Arabia Saudí

- Grupo C (Múnich): Croacia, España, Chile y Turquía

- Grupo D (Stuttgart): Argentina, Francia, Brasil y Kuwait

- Grupo E (Kiel): Suecia, Noruega, Grecia y Catar

- Grupo F (Magdeburgo): Portugal, Islas Feroe, Polonia y Argelia

- Grupo G (Kiel): Dinamarca, Eslovenia, Estados Unidos y Angola

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- Grupo H (Magdeburgo): Islandia, Macedonia del Norte, Baréin y Japón