Las Guerreras, a rebelarse para seguir vivas en el Mundial

España se mide hoy a Islandia (20.30 horas) en el segundo partido de la Main Round del Mundial de balonmano femenino. Un duelo a todo o nada después de la dolorosa derrota contra Serbia (29-31 )en el primer partido de esta fase.

La selección española ofreció dos versiones totalmente diferentes durante ese partido con el que se inauguraba la ronda principal del torneo, a la que llegaban con dos puntos de la Round Robin. De la imagen solvente de los primeros 46 minutos (26-20) a un apagón en el que se dejaron remontar seis puntos para acabar cediendo un partido que parecía ya en el saco. De poco sirvió la impecable actuación de Danila So que sostuvo al equipo con 11 goles.

Situadas en la cuarta posición con dos puntos, las de Ambros Martín necesitan la victoria y esperar una carambola de resultados del resto de rivales del grupo.

Este trascendental choque llega en medio de la denuncia de las jugadoras españolas por insultos racistas a través de las redes sociales. La pivote Lysa Tchaptchet publicó una ‘storie’ en su Instagram con una captura de pantalla donde se podían leer varios comentarios racistas dirigidos hacia ella y otras compañeras de equipo por su color de piel.

La denuncia llegó a la Asociación de Jugadoras de Balonmano, que ayer emitió un comunicado condenando los hechos.

Un lamentable episodio que las jugadoras deberán apartar para afrontar el duelo contra Islandia. Las Guerreras se miden a un rival con un reconocible estilo nórdico y jugadoras de gran movilidad y agresividad. "Islandia es un equipo rápido, con jugadoras pequeñas, habilidosas y muy listas, que aprovechan muy bien las penetraciones y el contraataque. Tendremos que controlar esas acciones individuales y su ritmo en las transiciones", analizó Ambros Martín.

Con positivismo

Un duelo complicado al que España llega con buenas sensaciones. “Pese a la derrota, el equipo mostró un nivel muy alto durante gran parte del encuentro. Eso es lo que nos mantiene con la convicción de que podemos hacer un buen partido”, comentó el seleccionador español en la previa.

Ambrós Martín aseguró en declaraciones difundidas por la RFEB que "el grupo está muy metido, muy mentalizado, y sabemos que cada duelo en esta Main Round exige estar preparadas para todo. Hemos competido bien, aunque en dos choques no haya llegado el resultado”.