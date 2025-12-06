Las Guerreras se quedan sin Mundial

España cayó ante Alemania en el último partido de la segunda fase del Mundial femenino. Las Guerreras tenían la oportunidad de pasar a cuartos de final si se llevaban la victoria, aunque tenían en frente a una selección que no había perdido ningún partido hasta el momento. Tras esta derrota, el combinado nacional queda eliminado del campeonato y regresa con sensaciones agridulces.

El dominio germano fue de principio a fin. De hecho, en ningún momento del partido España fue capaz de ir por delante en el marcador. Alemania había derrotado anteriormente a todas las selecciones, incluso doblando en goles a Montenegro en el último choque. Un aviso para las Guerreras, que tenían el reto más difícil posible en el partido más importante.

En los últimos minutos, un parcial de 3-0 a favor acercó a España a tan solo tres goles de diferencia. Cinco ataques consecutivos con gol hicieron creer a las Guerreras, pero Alemania tampoco perdió el ritmo del todo y siguió anotando para acabar con el sueño de la remontada. Los rostros cabizbajos en el banquillo eran una muestra de que la misión se había vuelto imposible.

La contundente derrota de Serbia contra Montenegro permitía a España depender de sí misma para pasar a la siguiente fase. Aun así, las Guerreras acusaron demasiado los resultados anteriores, sobre todo la inesperada derrota contra Islas Feroe, que fue un lastre demasiado grande para afrontar el resto de la fase. Caer ante Serbia era asumible. Contra Islas Feroe era demasiado.