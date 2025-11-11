El Granollers muestra su mejor versión en Eslovenia

El Fraikin BM Granollers consiguió este martes una victoria (29-34) muy importante en la en la pista del Grosist Slovan esloveno que le permite situarse en la segunda posición del grupo C de la Liga Europea.

El cuadro de Antonio Rama completó un gran partido de principio a fin, con un gran Luka Krivokapic en la portería, que acabó con 17 intervenciones.

El encuentro no tuvo tregua. El Granollers sufrió en los primeros compases ante la endiablada velocidad de su rival, que aprovechaba cada fallo del equipo catalán para correr.

Sin embargo, Luka Krivokapic mantuvo a raya al cuadro local con sus cuatro intervenciones en los primeros seis minutos (3-3, min 6).

El portero firmó unos primeros minutos excelentes, con siete paradas en 10 minutos, que facilitaron un parcial de 0-4 favorable al Granollers (3-7, min 10).

Paró el partido el técnico local, el mítico jugador Uros Zorman, también seleccionador nacional de Eslovenia. La entrada del segundo portero local, Aljaz Panjtar, frenó al Granollers, que perdonó dos contraataques consecutivos para conseguir una mayor renta (6-8, min 14).

Cuando más lo necesitaba, la segunda unidad vallesana respondió para escaparse hasta los cinco goles (8-13, min 19), aunque los titulares Adrià Figueras y Bruno Reguart continuaban siendo los más destacados.

El Slovan, desdibujado por completo, continuó cometiendo errores y los de Antonio Rama no perdonaron. Uros Zorman, desesperado, tuvo que pedir su segundo tiempo muerto (8-16, min 22). Un parcial de 4-0 recortó la diferencia, pero al descanso se llegó con un 12-18 favorable a los vallesanos.

Como era previsible, el cuadro local salió más acertado en la reanudación, liderado por sus dos laterales Bruno Zobec y Ljevar (18-22, min 36).

Pese a ello, Adrià Figueras continuó haciendo muchísimo daño corriendo a la espalda de la defensa eslovena por la línea de seis metros. Con un total de nueve goles, fue el principal argumento ofensivo del Granollers, que en el minuto 39 tenía el duelo controlado (20-24).

Después de muchos minutos, el Slovan se situó a tres tantos, lo que obligó a Antonio Rama a llamar al orden a sus pupilos. El tiempo muerto permitió reaccionar al Granollers, que sufría pero se mantenía firme con un colchón suficiente de tres o cuatro tantos (25-29, min 50). Sin sufrir demasiado, el Granollers se acabó imponiendo por 29-34 en Eslovenia.

Ficha Técnica

29 - RD LL Grosist Slovan (12+17): Bojic, Jovicic (4), Ljevar (5), Gal Marguc (1), Skube (1), Brozovic (2) y Zobec (5); Panjtar, Zavic, Suholeznik, Mlivic (1), Kljun (4), Miklavec (1), Viscek (4), Grabner y Pajt (1p).

34 - Fraikin BM Granollers (18+16): Krivokapic, Franco (4), Urdangarín (6), Reguart (4), Figueras (9), Freitas (2) y Guijarro (1); Panitti (ps), Armengol (1), Fischer, Deumal (3), Fis, Domingo (3), Espigulé y Povill (1).

Árbitros: Iván Pavicevic y Milos Raznatovic (Montenegro). Exclusiones para Suholeznik y Jovicic por el Grosist Slovan y para Domingo y Fis por el Fraikin BM Granollers.

Parciales: 3-3, 3-7, 6-10, 8-13, 11-16, 12-18-descanso-; 17-22, 21-24, 23-26, 25-29, 28-31 y 29-34.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la tercera jornada de la EHF Liga Europea en el Arena Stozice de Ljubljana ante 400 espectadores.