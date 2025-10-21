El Granollers deja escapar un punto en Rumanía

El Fraikin BM Granollers dejó escapar un punto en su visita a la pista del CS Minaur Baia Mare rumano en la segunda jornada de la Liga Europea en un encuentro que tenía encarrilado a pocos minutos del final.

El cuadro local creyó en sus posibilidades hasta el final, pese ir a remolque, y sacó un empate ante los vallesanos, que fueron presos de sus errores.

Al Granollers le costó entrar en el partido, penalizado por varias pérdidas de balón fruto de un exceso de ímpetu. El conjunto rumano aprovechó su superioridad física para tomar las primeras ventajas (2-0, min 6).

Sin embargo, ninguno de los dos equipos mostró demasiada efectividad en un arranque donde destacaron los porteros. Tras un par de contraataques culminados por Tarcisio Freitas y la aparición de Luka Krivokapic, los de Antonio Rama lograron darle la vuelta al marcador (4-5, min 13). Hacia el minuto 20, los vallesanos abrieron por primera vez una brecha de dos goles, gracias a un parcial de 0-3.

El partido se mantenía en máxima igualdad y con un ritmo anotador bajo, donde sólo los destellos de calidad marcaban diferencias (6-8, min 20). Con la segunda unidad en pista, liderada por un inspirado Marcos Fis, el Granollers consiguió ampliar su ventaja y se fue al descanso con un valioso 8-11.

El Granollers sufrió ante el incremento de intensidad del Baia Mare, que salió crecido en la reanudación. Pese a ello, Marcos Fis continuaba con su particular recital y le dio a los vallesanos la máxima diferencia del partido (11-15, min 39). El técnico local, Nuno de Melo, tuvo que llamar al orden a los suyos, puesto que el Granollers estaba empezando a romper el partido. A su equipo le sentó de maravilla el receso porque se situó a dos tantos (14-16, min 43).

No tardó en responder el conjunto de Antonio Rama, que también pidió tiempo muerto, y consiguió un parcial de 1-4 (15-20, min 47). El conjunto local no se rindió y aprovechando los errores del Granollers logró situarse a un único tanto (20-21, min 53). A tres minutos del final, el Baia Mare empató mediante Cumpanici (23-23, min 57). En el último minuto, Adrià Figueras volvió a avanzar a los de Rama, pero de nuevo Cumpanici dejó su brazo a pasear para poner el empate definitivo (24-24).

Ficha Técnica

24-CS Minaur Baia Mare (8+16): Terekhov (Makaria), Kotrc (5), Fotache, Cumpanici (4), Da Silva (1), Pop (1) y Botea (4,2p); Moldovan (1), Stanciu, Nagy (5), Vujic (2), Zeinelabedin (1), Racolta, Sabou y Ardelean.

24-Fraikin BM Granollers (11+13): Krivokapic (Panitti), Franco (3,2p), Urdangarín, Reguart (1), Figueras (2), Freitas (4) y Deumal (1); Fis (5), Armengol, Fischer, Palomino (2), Domingo (4), Chaves (2) y Espigulé (1).

Árbitros: Marko Boricic y Dejan Markovic. Exclusiones para Palomino (2) y Ficher (2) por el Fraikin BM Granollers y Botea y Vujic por el Baia Mare.

Parciales: 2-0, 3-4, 5-5, 6-8, 8-10, 8-11-descanso-; 11-13, 11-15, 15-19, 17-20, 21-22 y 24-24-final.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la segunda jornada de la EHF Liga Europea en el Sala Polivalente Lascar Pana ante 1.000 espectadores.