Balonmano
El Granollers se complica su continuidad en Europa
El conjunto de Antonio Rama perdió contra el RD LL Grosist Slovan y deberá ganar los partidos que le quedan y esperar un tropiezo del conjunto esloveno
EFE
El Fraikin BM Granollers se complica mucho la clasificación para la ronda principal la de Liga Europea, después de caer en el Palau d’Esports este martes ante el Grosis Slovan esloveno (27-35).
Liga Europea
GRA
GRO
|Fraikin Granollers
|(16+11): Krivokapic (Panitti), Franco (5,1p), Urdangarín (6), Fischer, Guijarro (1), Domingo (4) y Reguart (4); Figueras (1), Deumal (2), Povill, Palomino, Fis (2), Armengol (2), Duran y Román.
|RD LL Grosist Slovan
|(13+22): Bojic, Gal Marguc (6,1p), Brozovic, Skube (2), Zobec (1), Mlivic (2) y Ljevar (11); Jovicic (3), Kljun (2), Viscek (1), Grabner, Miklavec (4), Pajt (1p), Suholeznik (1) y Zabic (1).
Además, también perdió el goal-average particular, que era favorable por cinco goles tras el partido de ida. El equipo de Antonio Rama, que ganó en tierras eslovenas hace justo una semana, deberá ganar los dos partidos que le quedan en la fase de grupos de la Liga Europea y esperar un tropiezo del cuadro esloveno, su principal rival por la segunda plaza del grupo y última que da acceso a la ronda principal de la segunda competición continental
El Granollers irrumpió en el Palau d’Esports de Granollers con la intención de ganar para encarrilar su clasificación para la ronda principal. Con ese objetivo, el central Bruno Reguart tomó las riendas del cuadro vallesano, y solamente la falta de efectividad en el lanzamiento impidió que no se fuera con una mayor ventaja en los primeros compases (6-4, min 10).
Stas Skube, uno de los mayores talentos del Slovan, perdió un par de balones consecutivos, como ya sucedió en la ida. Uros Zorman, rápidamente, lo mandó para el banquillo. La defensa vallesana ahogó a su equipo, y tras un parcial de 3-0, el también seleccionador esloveno tuvo que llamar al orden a los suyos (7-4, min 11).
El receso no hizo efecto, ya que el Granollers continuaba encontrando portería con facilidad. Además, Luka Krivokapic también hizo acto de presencia en el partido (10-6, min 15).
Sin rival
A partir de aquí, el Slovan, comandado por Ljevar, no perdonó un par de concesiones de los de Antonio Rama para igualar el encuentro (10-10, min 18).
Estuvo impecable defensivamente el Granollers en los últimos minutos, dejando sin ideas al conjunto esloveno, y lo que le permitió irse al descanso con tres goles de margen (16-13).
Las cosas se torcerían para el conjunto vallesano en la reanudación. El Slovan salió confiado en sus posibilidades y, aprovechando dos superioridades, pudo darle la vuelta al encuentro con un parcial de 1-6 de salida (17-19, min 38).
No tardó Antonio Rama a pedir tiempo muerto, que insistía en el repliegue defensivo y hacer un llamamiento a la calma. Tras ello, el Fraikin, mermado físicamente, se apoyó en el lanzamiento exterior de su primera línea para mantenerse en el partido, en especial de Pablo Urdangarín, que empezó a soltar el brazo (22-24, min 45).
El momento más crítico del Granollers llegó tras una nueva inferioridad, que supuso la máxima desventaja del partido (23-27, min 50). La diferencia llegó hasta los cinco goles, y Antonio Rama tuvo que volver a pedir un receso porque, incluso, peligraba el goal-average -29-34 en la ida-. No le salió nada a los jugadores vallesanos en los últimos compases, que acabaron perdiendo el goal-average y no tuvieron opciones de remontada (27-35).
- Sergi Domínguez: 'No pude despedirme de Flick, pero le debo casi todo
- Bellingham se enfada tras ser sustituido y Tuchel responde: 'El comportamiento es clave
- ¡El Barça recibe la licencia 1B y regresará al Spotify Camp Nou este sábado!
- Xavi entra en campaña para las elecciones del Barça
- Seis opciones para el Barça desde Rusia... caras, pero sin Euroliga
- Maldini, sobre la posible lista del Mundial: 'Yo si fuera seleccionador, me llevaba a ocho jugadores del Barça
- De la Fuente demuestra el error de Florentino con Zubimendi
- El menisco, otra plaga en el Barça