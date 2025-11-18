El Granollers se complica su continuidad en Europa

El Fraikin BM Granollers se complica mucho la clasificación para la ronda principal la de Liga Europea, después de caer en el Palau d’Esports este martes ante el Grosis Slovan esloveno (27-35).

Fraikin Granollers - RD LL Grosist Slovan Liga Europea GRA 27 35 GRO Alineaciones Fraikin Granollers (16+11): Krivokapic (Panitti), Franco (5,1p), Urdangarín (6), Fischer, Guijarro (1), Domingo (4) y Reguart (4); Figueras (1), Deumal (2), Povill, Palomino, Fis (2), Armengol (2), Duran y Román. RD LL Grosist Slovan (13+22): Bojic, Gal Marguc (6,1p), Brozovic, Skube (2), Zobec (1), Mlivic (2) y Ljevar (11); Jovicic (3), Kljun (2), Viscek (1), Grabner, Miklavec (4), Pajt (1p), Suholeznik (1) y Zabic (1).

Además, también perdió el goal-average particular, que era favorable por cinco goles tras el partido de ida. El equipo de Antonio Rama, que ganó en tierras eslovenas hace justo una semana, deberá ganar los dos partidos que le quedan en la fase de grupos de la Liga Europea y esperar un tropiezo del cuadro esloveno, su principal rival por la segunda plaza del grupo y última que da acceso a la ronda principal de la segunda competición continental

El Granollers irrumpió en el Palau d’Esports de Granollers con la intención de ganar para encarrilar su clasificación para la ronda principal. Con ese objetivo, el central Bruno Reguart tomó las riendas del cuadro vallesano, y solamente la falta de efectividad en el lanzamiento impidió que no se fuera con una mayor ventaja en los primeros compases (6-4, min 10).

Stas Skube, uno de los mayores talentos del Slovan, perdió un par de balones consecutivos, como ya sucedió en la ida. Uros Zorman, rápidamente, lo mandó para el banquillo. La defensa vallesana ahogó a su equipo, y tras un parcial de 3-0, el también seleccionador esloveno tuvo que llamar al orden a los suyos (7-4, min 11).

El receso no hizo efecto, ya que el Granollers continuaba encontrando portería con facilidad. Además, Luka Krivokapic también hizo acto de presencia en el partido (10-6, min 15).

Sin rival

A partir de aquí, el Slovan, comandado por Ljevar, no perdonó un par de concesiones de los de Antonio Rama para igualar el encuentro (10-10, min 18).

Estuvo impecable defensivamente el Granollers en los últimos minutos, dejando sin ideas al conjunto esloveno, y lo que le permitió irse al descanso con tres goles de margen (16-13).

Las cosas se torcerían para el conjunto vallesano en la reanudación. El Slovan salió confiado en sus posibilidades y, aprovechando dos superioridades, pudo darle la vuelta al encuentro con un parcial de 1-6 de salida (17-19, min 38).

No tardó Antonio Rama a pedir tiempo muerto, que insistía en el repliegue defensivo y hacer un llamamiento a la calma. Tras ello, el Fraikin, mermado físicamente, se apoyó en el lanzamiento exterior de su primera línea para mantenerse en el partido, en especial de Pablo Urdangarín, que empezó a soltar el brazo (22-24, min 45).

El momento más crítico del Granollers llegó tras una nueva inferioridad, que supuso la máxima desventaja del partido (23-27, min 50). La diferencia llegó hasta los cinco goles, y Antonio Rama tuvo que volver a pedir un receso porque, incluso, peligraba el goal-average -29-34 en la ida-. No le salió nada a los jugadores vallesanos en los últimos compases, que acabaron perdiendo el goal-average y no tuvieron opciones de remontada (27-35).