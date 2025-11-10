Gonzalo Pérez de Vargas vuelve a sonreír tras mucho tiempo en la sombra. El guardameta toledano puso fin a una larga travesía por el desierto de nueve meses alejado de las pistas por la rotura que sufrió en el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda. El internacional español, que se lesionó en el mes de febrero todavía con la camiseta azulgrana, debutó con la elástica del THW Kiel este domingo.

El desafortunado revés para Gonzalo llegó en un partido de la Liga Asobal contra el Bidasoa Irún, en la que era su última campaña como culé. Desde un inicio se preveía lo peor, y poco después se confirmó la grave lesión de rodilla. De esta manera, el guardameta no volvió a vestirse de azulgrana y se despidió de la afición culé fuera del 40x20.

Pero este duro episodio ya es pasado. Tras meses de trabajo y esfuerzo para recuperarse, Gonzalo Pérez de Vargas volvió a las pistas en la cómoda victoria del Kiel sobre el Bergischer HC. El portero español partió desde el banquillo y se colocó bajo los palos del equipo alemán por primera vez en el minuto 21 entre los atronadores aplausos de la grada.

Evidentemente, no fue la mejor actuación de Gonzalo tras tantos meses en el dique seco. Encajó nueve goles y tan solo fue capaz de realizar una parada (10%), una cifra muy alejada de la realidad de un portero de su nivel. Sin embargo, los números pasan a un segundo plano, ya que lo verdaderamente importante fue que volvió a experimentar la emoción de celebrar una parada junto a su afición.

El plan con Gonzalo

En ese sentido, el técnico del THW Kiel, Filip Jicha, explicó que ya tenía previsto el debut del exazulgrana: "La participación de Gonzalo estaba prevista. Independientemente de cómo se desarrollara el partido, quería que entrara al campo alrededor del minuto 22".

Además, confirmó el plan ideado con el portero español: "Esto era para que se fuera adaptando al juego, para que finalmente pudiera sentir el cariño de la afición y su familia pudiera verlo. Le dije que no tenía que hacer ninguna parada. No espero eso de él ahora, sino en febrero o marzo. Hasta entonces, seguiremos con nuestro plan de desarrollo".

La lesión de rodilla impidió al guardameta toledano despedirse del Barça como merecía, pero meses de lucha han culminado en su esperado regreso. Su vuelta promete marcar la agenda de los próximos meses en el Kiel, y en el balonmano europeo.