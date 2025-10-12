Gesta o venganza en el derbi: "Es especial, con un pabellón lleno y un equipo que va a apretar"

Gesta o venganza. El Palau d'Esports de Granollers vivirá este domingo (20:30 h) un nuevo duelo catalán de alto voltaje entre los vallesanos y el Barça. Ambos invictos en la Liga Nexus Energía Asobal, con cuatro y tres victorias respectivamente, el derbi se presenta con el liderato en juego y con la necesidad de sacar a relucir todo su orgullo.

Aunque el Barça parte como favorito, no será una tarea sencilla para los de Carlos Ortega imponerse. El Granollers ha sido uno de los pocos equipos en hacer frente al poderío azulgrana de las últimas temporadas en el campeonato doméstico. Y, de hecho, los vallesanos se llevaron el último enfrentamiento disputado entre ambos conjuntos.

El Granollers frustró el alirón azulgrana en el Palau / VALENTÍ ENRICH

Pese a ese triunfo, Sergi Franco, capitán del BM Granollers, apunta en palabras a SPORT que "no hay un secreto" para ganar al Barça. "Hay que hacer las cosas bien y que se alineen muchas cosas. El año pasado estuvimos en el partido todo el tiempo y finalmente se decantó para nuestro lado. Fue realmente una pasada", agrega.

No es un partido cualquiera, para los vallesanos significa jugar contra su "mayor rival". En ese sentido, el extremo del Granollers apunta que "es un plus poder enfrentarte a uno de los mejores equipos del mundo, así que siempre hay una motivación extra para todos".

Sergi Franco, capitán del BM Granollers / ASOBAL / Gonzalo Romero

El Granollers llega a este enfrentamiento contando sus partidos por victorias en la Liga Asobal, y Franco cree que "podemos hacer muy buen papel sobre la pista". "Afrontamos el partido con mucha ilusión, estamos trabajando fuerte y analizando al rival para tener las máximas opciones de poder ganarlos", admite.

Por su parte, los azulgranas afrontan este derbi en un gran momento de forma y resultados. Tras levantar el título del Mundial de Clubes y sumar una nueva victoria en Champions ante el Pick Szeged, el Barça quiere dar un golpe sobre la mesa en el campeonato doméstico.

"Estas victorias reafirman un poco la buena línea que estamos teniendo. Pasan los años y el Barça siempre sigue allí, con diferentes jugadores, y creo que tiene muchísimo mérito", apostilla Dani Fernández, extremo español que regresó este verano al cuadro culer: "La adaptación fue muy sencilla, tanto con el entrenador como con todos los compañeros. Me han hecho la vida muy fácil aquí".

Dani Fernández brilló en el Palau / DANI BARBEITO

Sin embargo, la alegría de estos éxitos no elimina la importante carga física que supone disputar tantos partidos. "Ya hay que contar cada uno con su parte profesional de intentar recuperar al máximo y lo más rápido posible. Por suerte, tenemos una plantilla que está cumpliendo. Todo el mundo está aportando y eso es muy importante", explica Fernández.

Pero un derbi es un derbi, "algo especial con un pabellón lleno y un equipo que va a apretar" dice un Dani Fernández "muy ilusionado de poder vivir derbis aquí en Catalunya y sobre todo representando al Barça". Todo listo para un partido vibrante y con mucho en juego.