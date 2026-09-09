El exazulgrana Nielsen ya asusta en el Veszprém

Emil Nielsen cambió este verano la disciplina del Barça por la del Veszprém, otro de los equipos punteros de Europa en el que coincide con otros azulgranas como Luka Cindric y Thiagus Petrus. El guardameta danés cambió de aires pero lo que no ha cambiado es su capacidad bajo palos. En su primera noche de la EHF Champions como guardameta del conjunto húngaro, Nielsen volvió a ejercer de muro, colaborando activamente en la victoria de su equipo.

El Veszprém debutó en la competición continental con un triunfo aplastante sobre el Porto (36-28). Un margen amplio en el que colaboró el danés, que firmó 14 paradas en 39 intentos, o lo que es lo mismo, un 35.90 de acierto. Una cifra que no está al alcance de todos, aunque para Nielsen sea quizás insuficiente.

Como él mismo comentó a SPORT en una entrevista durante su etapa como azulgrana, no considera haber hecho una gran actuación si no suma 16 paradas o más. Le faltaron por tanto dos, según su criterio, para sentirse completamente satisfecho con su desempeño en este encuentro que supuso el estreno europeo con su nuevo equipo.

El Veszprém ha quedado enmarcado esta temporada en el Grupo A de la EHF Champions League, junto al Füchse Berlin, finalista del curso pasado; el Partizan AdmiralBet, que debuta este curso; y el Porto. El curso pasado, el potente conjunto húngaro que dirige el también exazulgrana Xavi Pascual, quedó apeado en la ronda de cuartos precisamente por el Füchse.

Primer título

En apenas unas semanas de competición, Nielsen ya ha conquistado el primer título con el Veszprém. El pasado 30 de agosto el equipo se hizo con la victoria en la Supercopa de Hungría, al imponerse por un ajustado 37-35 al OTP Bank-Pick Szeged para levantar este trofeo por cuarta vez en la historia del club.

El Veszprém xelebra la Supercopa / Veszprém

En ese duelo, el danés, que comparte posición con Mikael Appelgren, también ejerció de titular con un balance menor que en la Champions, con 7 paradas en 42 lanzamientos.

Nielsen ha demostrado ser uno de los jugadores más solventes en su posición y fue reconocido como el mejor jugador de la temporada 2025/2026 de la EHF Champions. Además, encabeza la lista que elabora Handball Planet anualmente con los 100 mejores fichajes de la campaña.