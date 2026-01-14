España - Serbia: Horario y dónde ver en TV el partido del Europeo de Balonmano

España y Serbia se enfrentan este jueves 15 de enero en la fase de grupos del Europeo de Balonmano 2026. Te contamos a qué hora se juega el España - Serbia y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que España viene de perder contra Portugal (34-31), derrotar a Túnez (37-28) y derrotar a Eslovaquia (43-26) en la serie de amistosos de preparación que llevaron a cabo de cara a calentar motores para el torneo continental.

En cambio, Serbia empató con Polonia (32-32), perdió ante Polonia (33-32) y perdió ante Eslovenia (35-34) durante su período de práctica previo a la competencia, lo que la termina de posicionar como uno de los combinados menos favorables para pasar del Grupo A que comparten con Austria y Alemania.

HORARIO DEL ESPAÑA - SERBIA DEL EUROPEO DE BALONMANO

El partido entre España y Serbia, correspondiente a la fase de grupos del Europeo de Balonmano, se disputa este jueves 15 de enero a las 18:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - SERBIA DEL EUROPEO DE BALONMANO

En España, el partido del Europeo de Balonmano entre España y Serbia se podrá ver por TV a través de Teledeporte y RTVE Play.

También puedes seguir el desempeño de España en el Europeo de Balonmano a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.