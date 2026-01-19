Balonmano
España saca billete a la Main Round sin jugar
La derrota de Serbia contra Austria en la tercera jornada del grupo A deja a los Hispanos ya entre las dos primeras plazas que dan acceso a la siguiente ronda
No hará falta hacer números, la selección española de balonmano tiene asegurado ya su billete a la Main Round del Europeo, incluso antes de empezar su partido de hoy contra Alemania (20.30 CET).
La derrota de Serbia contra Austria (26-25) en el primer partido de la tercera jornada del Grupo A, dejó ya cerradas algunas incógnitas. El triunfo no impidióa eliminación del torneo del conjunto austríaco, que dirige el español Iker Romero, que necesitaba vencer al menos por cuatro goles para seguir manteniendo vivas sus opciones de clasificación.
El combinado serbio empezó la jornada como segundo clasificado, con dos puntos (una victoria y una derrota), por detrás de España, que acumula cuatro puntos, gracias a las victorias contra Austria y la propia Serbia.
De esta manera, los Hispanos aseguran, al menos, la segunda plaza, y el duelo contra Alemania decidirá al primero de grupo. Si gana o empata, el combinado de Jordi Ribera será primero y pasará ronda con el máximo de puntos posible (2). Si pierde, tanto España como Alemania estarán con 4 puntos y habrá que recurrir al average.
Por otro lado, la derrota de Alemania, vigente subcampeona olímpica, la dejaría fuera del torneo y daría el billete a Serbia. Para seguir viva en la competición, necesita al menos empatar con España.
