BALONMANO
España - Noruega: Horario y dónde ver en TV el partido del Europeo de Balonmano
A qué hora y dónde ver el España - Noruega de la fase de grupos del Europeo de Balonmano
España y Noruega se enfrentan este jueves 22 de enero en la fase de grupos del Europeo de Balonmano 2026. Te contamos a qué hora se juega el España - Noruega y dónde ver el partido en España.
Así, pues, resulta pertinente resaltar que España viene de perder ante Alemania (34-32), derrotar a Serbia (29-27) y derrotar a Austria (30-25) por parte del Grupo A, de manera que se ubicó en el puesto número 2 con 4 puntos y +5 en el diferencial de anotaciones.
En cambio, Noruega venció a Ucrania (39-22), venció a República Checa (29-25) y cayó ante Francia (38-34), por lo que se ubicó en el segundo lugar del Grupo C con 4 puntos y +17 en el diferencial de anotaciones.
HORARIO DEL ESPAÑA - NORUEGA DEL EUROPEO DE BALONMANO
El partido entre España y Noruega, correspondiente a la fase de grupos del Europeo de Balonmano, se disputa este jueves 22 de enero a las 18:00 horas (CET) de España.
DÓNDE VER EL ESPAÑA - NORUEGA DEL EUROPEO DE BALONMANO
En España, el partido del Europeo de Balonmano entre España y Noruega se podrá ver por TV a través de Teledeporte y RTVE Play.
También puedes seguir el desempeño de España en el Europeo de Balonmano a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.
