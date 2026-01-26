España - Francia: Horario y dónde ver hoy en TV el partido del Europeo de Balonmano

España y Francia se enfrentan hoy lunes 26 de enero en la fase de grupos del Europeo de Balonmano 2026. Te contamos a qué hora se juega el España - Francia y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que España viene de perder ante Dinamarca (36-31), Noruega (35-34) y Alemania (34-32) por parte del Grupo 1, de manera que se ubica en el puesto número 6 con 0 puntos y -8 en el diferencial de anotaciones.

En cambio, Francia derrotó a Portugal (46-38), cayó ante Dinamarca (32-29) y derrotó a Noruega (38-34), por lo que se ubica en el segundo lugar con 4 puntos y +9 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ESPAÑA - FRANCIA DEL EUROPEO DE BALONMANO

El partido entre España y Francia, correspondiente a la fase de grupos del Europeo de Balonmano, se disputa hoy lunes 26 de enero a las 18:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - FRANCIA DEL EUROPEO DE BALONMANO

En España, el partido del Europeo de Balonmano entre España y Francia se podrá ver por TV a través de Teledeporte y RTVE Play.

Noticias relacionadas

También puedes seguir el desempeño de España en el Europeo de Balonmano a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.