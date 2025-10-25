La España de Entrerríos debuta con victoria en el Mundial sub-17

Los Hispanos Promesas presentaron credenciales en el Campeonato del Mundo sub-17 de Marruecos 2025 con una contundente goleada ante Corea del Sur (57-16) en su debut en el campeonato. Un encuentro en el que Ian Viladiu, extremo derecho de la cantera del Barça firmó una actuación destacada con un 10 de 12 en su cuenta goleadora, siendo el máximo anotador del partido.

Desde el inicio del encuentro, el equipo de Raúl Entrerríos impuso su ritmo con un juego rápido que contrarrestó la velocidad y la capacidad de penetración de los surcoreanos.

El canterano azulgrana, Ian Viladiu abrió el marcador y, junto a Pablo Sánchez, lideró los primeros contraataques que colocaron un importante 4-1 en el marcador en apenas cuatro minutos de juego. A la dupla se unió el acierto de Marc Villareal desde el extremo, transformando las pérdidas y errores del rival en goles. De esta menera, Los Hispanos promesas se marcharon al descanso con un 23-9 prácticamente incontestable.

Sin tocar el freno

El ritmo y el dominio español continuaron en la segunda parte, donde el combinado de Raúl Entrerríos no bajó el pistón. Julio Fis y Viladiu ampliaron la ventaja con rápidas transiciones, mientras Albert Quesada brillaba bajo palos. El marcador siguió creciendo hasta alcanzar el 50-13 en el minuto 53, reflejo del dominio total de los Hispanos Promesas.

Finalmente, España cerró el encuentro con un contundente 57-16, dejando una exhibición de juego colectivo y confirmando su candidatura al título mundial.