España - Dinamarca: Horario y dónde ver hoy en TV el partido del Europeo de Balonmano

España y Dinamarca se enfrentan hoy sábado 24 de enero en la fase de grupos del Europeo de Balonmano 2026. Te contamos a qué hora se juega el España - Dinamarca y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que España viene de perder ante Noruega (35-34) y Alemania (34-32) por parte del Grupo 1, de manera que se ubica en el puesto número 6 con 0 puntos y -3 en el diferencial de anotaciones.

En cambio, Dinamarca perdió contra Portugal (31-29) y derrotó a Francia (32-29), por lo que se ubica en el tercer lugar con 2 puntos y +1 en el diferencial de anotaciones.

HORARIO DEL ESPAÑA - DINAMARCA DEL EUROPEO DE BALONMANO

El partido entre España y Dinamarca, correspondiente a la fase de grupos del Europeo de Balonmano, se disputa hoy 24 de enero a las 18:00 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ESPAÑA - DINAMARCA DEL EUROPEO DE BALONMANO

En España, el partido del Europeo de Balonmano entre España y Dinamarca se podrá ver por TV a través de Teledeporte y RTVE Play.

También puedes seguir el desempeño de España en el Europeo de Balonmano a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.