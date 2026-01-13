La élite del balonmano nacional masculino se dará cita en Gran Canaria con motivo de la Copa de España 2026

Esta mañana, en la sede de la Viceconsejería de la Actividad Física y Deportes, en Las Palmas de Gran Canaria, se ha presentado la Copa de España 2026, con la presencia del presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, junto a una representación de las principales instituciones que apoyan al evento, encabezada por el consejero de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes, Poli Suárez; el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero y el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana.

Durante la presentación, que también contó con la presencia del viceconsejero regional del área, Ángel Sabroso, así como del presidente de la Federación Canaria de Balonmano, Blas Parrilla, Poli Suárez destacó que la Copa de España “pone a Gran Canaria en el epicentro del balonmano español” y permite que “nuestra afición y, en especial, los más jóvenes, puedan ver en casa a los mejores equipos del país, convivir con sus referentes y comprobar de primera mano hasta dónde se puede llegar en este deporte”.

En este sentido, subrayó que “es una oportunidad directa para seguir alimentando la ilusión y la vocación deportiva de nuestra cantera”. El consejero, quien recordó que “Canarias es una tierra que respira balonmano”, recordando figuras históricas del deporte, como las de Dani Sarmiento, Marta Mangué, o el propio Sabroso quien, junto con su pareja, Óscar Raluy, fue referencia en el arbitraje internacional.

Suárez añadió que “eventos como éste refuerzan la imagen de Canarias como una tierra preparada, fiable y comprometida con el deporte”. Asimismo, recordó que “en nuestras islas el deporte es una industria estratégica”, por lo que iniciativas de este nivel “nos consolidan como un gran escaparate del deporte nacional e internacional y como un territorio que cree en el deporte como herramienta de futuro”.

Por su parte, el consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Aridany Romero, destacó que “la élite del balonmano, no solo nacional sino también internacional, se dará cita en la isla de Gran Canaria”, subrayando que la calidad de los equipos participantes convierte la Copa de España en “un gran espectáculo deportivo”. En este sentido, puso en valor que “los acuerdos entre el Gobierno de Canarias, el Ayuntamiento de Telde, el Cabildo de Gran Canaria y las federaciones autonómica e insular hacen posible que podamos acoger un evento de esta magnitud”.

Asimismo, Romero explicó que la elección de Telde como sede los días 7 y 8 de febrero responde a la estrategia insular de descentralizar los grandes eventos, ya que “queremos llevar estas grandes competiciones a distintos puntos de la isla para generar polos de actividad económica, social y deportiva”. El consejero recordó además que “Gran Canaria es ya una referencia en el balonmano femenino y queremos volver a serlo también en el masculino”, apoyando a clubes como Ingenio y Gáldar, y expresó su satisfacción por “seguir captando grandes eventos nacionales e internacionales gracias al trabajo conjunto entre administraciones”.

El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, afirmó que “es un privilegio volver a Canarias para la disputa de este torneo, una tierra en la que el balonmano goza de una gran tradición”, y recordó que la Copa de España “reúne a los cuatro mejores equipos de la primera vuelta de la Liga ASOBAL, lo que garantiza un espectáculo deportivo de primer nivel”. Blázquez añadió que será “el primer gran evento oficial tras la disputa del Campeonato de Europa, en el que todos tenemos fundadas esperanzas en nuestros Hispanos”, y agradeció “la implicación del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Gran Canaria, el Ayuntamiento de Telde y la Federación Canaria para hacer posible esta cita, que además irá acompañada de la Minicopa de España juvenil”.

A continuación, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Telde, Cristhian Santana, señaló que para el municipio anfitrión es “un orgullo ser sede de este torneo” ya que, según explicó, supone “un reconocimiento al trabajo que se viene desarrollando en la corporación municipal” desde el comienzo de la legislatura. En este sentido, destacó que “Telde está siendo capaz de acoger competiciones de gran nivel, y supondrá un impulso para el municipio, no solo a nivel deportivo sino también social y económico”.

La Copa de España 2026 se disputará en formato de semifinales el sábado 7 de febrero y final el domingo 8, ambas en el Pabellón Insular Rita Hernández de Telde, y de forma paralela se celebrará también la Minicopa de España juvenil, que reunirá a los equipos de esta categoría de los cuatro clubes clasificados. El sorteo de emparejamientos de la Copa y la Minicopa tendrá lugar el próximo lunes 19 de enero en el Cabildo de Lanzarote, donde se establecerá el calendario definitivo de competición.