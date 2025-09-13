La calidad del Barça se impone a la ilusión del EÓN

El Barça logró una aplastante victoria en su visita a Alicante ante el Horneo EÓN (24-37), debutante en la competición, que apenas pudo resistir el cuerpo a cuerpo con los azulgranas durante la primera parte.

Barça-Horneo EÓN Liga Nexus Energía Asobal Horneo EÓN Alicante 24 37 FC Barcelona Alineaciones 24; Horneo EÓN Alicante (14+10): Wick; Aarón Gutiérrez (3, 1 p), Torriko (6, 1 p), Parker (3), Robledo (2), Montoya (3) y Barreto (2) –siete inicial- Méndez, Dimitrievski, Oliver, Domenech (ps), Escobedo (2), Urruzola, Javi Rodríguez (1), Teixeira (2) y Augusto Moreno. 37; FC Barcelona (18+19) Nielsen; Dani Fernández (8, 4 p), Carlsbogard (2), N’Guessan (1), Fábregas (2), Óscar Grau y Blaz Janc (3) -siete inicial- Bazán (1), Djordje Cikusa (3), Adrián Sola (3), Makuc (1), Seif Mohamed (3), Ian Barrufet (5, 3 p), Petar Cikusa (2), Aleix Gómez (3) y Gisli (ps).

La fortaleza defensiva y la velocidad del contraataque del Barça pesaron más que la ilusión y motivación del equipo alicantino, que pese a desmoronarse en la segunda mitad ofreció durante varias fases una digna imagen. El conjunto alicantino, contagiado por el ambiente de euforia que se vivió en el pabellón, comenzó el encuentro desatado.

Dos goles del jugador local Iván Montoya, uno de los fichajes estrella del proyecto, llevaron el delirio a grada (2-0), pero la reacción del campeón no se hizo esperar y en un abrir y cerrar de ojos, con Dani Fernández como ejecutor, el Barça giró por completo el partido (2-4).

El técnico local, Fernando Latorre, vació su portería en cada ataque en busca de la superioridad, pero el plan no salió según lo esperado por culpa de Nielsen, que frenó cualquier ilusión de remontada con varias paradas espectaculares.

El Horneo EÓN, sin embargo, no se resignó a su suerte y tuvo momentos de lucidez ofensiva con Torriko y Barreto como máximos exponentes ofensivos. El Barça, sin grandes alardes y tirando de la calidad y velocidad de Aleix Gómez y Janz, fue haciendo camino y ampliando las distancias sin hacer demasiado ruido, hasta que Latorre decidió parar el partido con un tiempo muerto (12-17, min. 24).

El Horneo EÓN se agarró a la defensa y a las paradas de su portero Domenech para contener al conjunto catalán, que no sufrió para alcanzar el descanso con una cómoda renta de cuatro goles (14-18). El conjunto de Carlos Ortega despejó cualquier duda en el inicio del segundo tiempo, en el que echó mano de todo su poderío ofensivo para anotar un parcial de 0-4 que obligó a Latorre a solicitar un tiempo muerto tras los primeros cuatro minutos (14-22).

El Barça, ahora con el islandés Gilsi en la portería, levantó un muro defensivo imposible para el Horneo EÓN, que con el paso de los minutos fue perdiendo la fe ante un rival inabordable (18-29, min. 45). Con el partido sentenciado, el Horneo EÓN no se dejó ir e intentó mantener la pose competitiva ante un Barça que no necesitó acercarse a su mejor versión para lograr un triunfo incontestable.