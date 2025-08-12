El brutal récord del 'Lamine Yamal' esloveno que suena para el Barça: ¡23 goles en el Mundial sub-19!

El Mundial sub-19 de balonmano que se celebra estos días en Egipto vivió una jornada para el recuerdo. Uno de esos partidos que están llamados a permanecer en la memoria de los aficionados, y que no pierden de vista los diferentes torneos en etapa de formación, que cuentan con algunos de los jugadores llamados a liderar el futuro.

Uno de ellos es Aljus Anzic, uno de los grandes diamantes del balonmano esloveno, y que a sus 17 años, está maravillando por lo que es capaz de mostrar en una pista.

Dada su enorme calidad y su temprana edad, en Eslovenia le han bautizado como el "Lamine Yamal" del balonmano. Y no es para menos después de la gran actuación que brindó este pasado lunes ante Noruega.

Eslovenia no pudo superar a los nórdicos, y el partido terminó en empate a 37. Pero más allá del marcador final, lo realmente sorprendente del encuentro fue el desempeño de un Anzic que fue capaz de anotar 23 goles en los 25 lanzamientos que intentó a portería. Una marca catalogada por la IHF como 'Récord Guinness', pero cuyas tablas, dificulta mucho el futuro de los eslovenos en el torneo, en esas aspiraciones de pasar a los cuartos de final.

Los 23 goles de Anzic le ponen en el escaparate, sin olvidar que meses atrás también dio que hablar en el Mundial junior, en el que consiguió anotar 61 goles y terminar como tercer máximo goleador del campeonato.

"Parece algo natural, todo el mundo habla de mí, escribe artículos sobre mí. Yo no me lo tomo tan a pecho, es un privilegio estar aquí y que me llamen el 'Lamine Yamal' del balonmano en Eslovenia teniendo solo 17 años. Intento verlo con optimismo y me límito simplemente a jugar", comentó Anzic en unas declaraciones recogidas en la web de la IHF.

El jugador pertenece a la disciplina del Celje, pero su nombre ya suena para los grandes equipos de Europa. Varios medios apuntan también a que el Barça no le pierde la pista. En el Palau, Antonio Carlos Ortega tiene a su disposición a sus compatriotas Blaz Janc y Domen Makuc.