El Barça vuelve a sonreír tras el traspié europeo al ritmo del joven Adrián Sola

El Barça sumó este sábado su segundo triunfo en la bautizada Liga Nexus Energía Asobal tras imponerse al Recoletas Atlético Valladolid en el Palau Blaugrana (35-25), liderado por el joven extremo Adrián Sola, máximo goleador del partido con ocho dianas.

Barça - Recoletas Atlético Valladolid (balonmano, Liga Asobal) LIGA ASOBAL BAR 35 25 VLL Alineaciones BARÇA, 35 (22+13): Hallgrimsson; Fernández (3, 1p), Janc (4), N’Guessan (3), Sola (8), Elderaa (1) y Frade (3) -siete inicial- Nielsen (p.s), Bazán (3), Carlsbogard (2), Djordje Cikusa (2), Aleix Gómez, Grau, Makuc (1), Barrufet (5, 3p) y Petar Cikusa. ATLÉTICO VALLADOLID, 25 (15+10): Pérez; Oliveira (6), Abdelazize, Díaz (2), Villalobos (1, 1p), Ribeiro y Toledo (1) -siete inicial- Bar (p.s), Karapalevski, Pisonero (4), Emparan (3, 1p), Fodorean (2), Camino (1), Herrero (1), Jozinovic (3) y Cabral (1).

Tras el traspié europeo ante el vigente campeón Magdeburgo (21-22), el equipo dirigido por Carlos Ortega regresó a la senda del triunfo en un partido que sentenció antes del descanso y que sirvió para cobrarse la revancha de la derrota sufrida la temporada pasada en el polideportivo Huerta del Rey (26-24).

En el regreso de la competición doméstica al Palau Blaugrana, los primeros minutos fueron un constante intercambio de goles (3-3, min. 5). El cuadro pucelano aprovechó las concesiones defensivas del Barça para mantenerse en el partido (5-4, min. 9), mientras los azulgranas tardaban en entrar en ritmo tras el intenso desgaste físico del choque de 'Champions'.

Con el paso de los minutos, los locales ajustaron su defensa y Hallgrimsson se entonó bajo palos. Los extremos Sola y Dani Fernández comenzaron a aparecer con claridad en ataque, y el vigente campeón se disparó en el marcador con un parcial de 5-1 pasado el ecuador de la primera mitad (13-7, min. 15).

La ventaja del Barça dejó al descubierto las dudas del equipo vallisoletano, incapaz de frenar el torrente ofensivo azulgrana. Janc, adaptado a su nueva posición de lateral, castigó cada fallo del Valladolid en la defensa 5-1 y dirigió el juego con criterio, mostrando su versatilidad en el ataque.

Mientras tanto, el joven Sola, impecable con un 5/5 de acierto en lanzamientos al descanso, lideró una cómoda victoria que el Atlético Valladolid maquilló en los últimos minutos para el 22-15 al descanso.

El paso por vestuarios no hizo más que reforzar el dominio azulgrana. Con Hallgrimsson intratable con dos paradas consecutivas a las que se sumaron dos dianas de Sola en su mejor partido como azulgrana, el Barça rompió definitivamente el partido (28-17, min.43)

Pese a la diferencia, el cuadro vallisoletano no perdió la cara al partido y, lejos de rendirse, logró contener la sangría con un parcial de 1-4 (31-23, min. 55). Con el segundo triunfo liguero ya asegurado, el Barça no se relajó y aprovechó los últimos minutos para recuperar los diez goles de ventaja, cerrando el choque con un sólido 35-25 para recuperar sensaciones antes del trascendental partido del próximo jueves en Zagreb.