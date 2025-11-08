El Barça sigue imparable tras el parón y arrolla al Ángel Ximénez

El Barça no acusó este sábado el cansancio por el primer parón por selecciones del curso y sumó un triunfo incontestable, el séptimo en la Liga Nexus Energía Asobal, tras arrollar al Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (41-29) en el Palau Blaugrana.

Barça - Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil (balonmano) Liga Nexus Energía ASOBAL BAR 41 29 PGE Alineaciones BARÇA, 41 (23+18): Nielsen; Fernández (5), Carlsbogard (3), Janc (4), Gómez (5, 2p), Makuc (4) y Fàbregas (1), -siete inicial-, Hallgrimsson (p.s), Bazán (3), Djordje Cikusa (1), Sola (5), Grau (1), Elderaa (2, 1p), San Felipe (1), Barrufet (1) y Petar Cikusa (5). ÁNGEL XIMÉNEZ PUENTE GENIL, 29 (13+16): Carvalho; Mosquera (3), Serrano (3), Sousa (3), Semedo (2), Dorado (6) y Mccormick (-), -siete inicial-, De Hita (p.s), Simonet (1), Cabello (-), Ramos (3), Bernabéu (1), Aizen (2), Laoloua (2), Estepa (3).

De este modo, el conjunto azulgrana aumenta a ocho victorias su racha desde la conquista del Mundial de Clubes y se mantiene al frente del campeonato doméstico, tras un partido que controló de principio a fin y en el que el técnico Carlos Ortega pudo dar descanso a los jugadores que participaron con sus selecciones.

No quería sorpresas Ortega tras el primer parón por selecciones del curso. Sin Mem ni N’Guessan, ambos lesionados, el preparador malagueño apostó por su mejor arsenal disponible, y esa ambición se trasladó rápidamente al marcador.

Con Carlsbogard —habitualmente más centrado en tareas defensivas— asumiendo galones en la primera línea, y un eléctrico Dani Fernández castigando al contraataque, el Barça marcó distancias en el marcador desde el inicio (6-3, min.7).

Pese al empeño de Dorado por mantener al conjunto cordobés en el partido, los locales ya habían tomado la directa. Fiel a su estilo vertical, buscó correr y castigar cada pérdida rival. Aleix Gómez y Makuc se unieron al festival ofensivo, y sin necesidad de exhibir su mejor versión atrás, la ventaja azulgrana se disparó hasta los siete goles (18-11, min.20).

Con el encuentro bajo control, Ortega aprovechó para dar descanso a los internacionales y repartir minutos entre jugadores menos habituales. Así, Elderaa —que estrenó su cuenta goleadora pese a la falta de confianza—, los hermanos Cikusa, determinantes en ambos extremos de la pista, y el joven Oriol San Felipe, que anotó el 23-13 con el que se llegó al descanso, tuvieron protagonismo.

Tras el paso por vestuarios, Francisco Bustos, técnico visitante, recurrió a De Hita en portería en un intento desesperado por reducir la desventaja. El veterano portero ciudadrealeño firmó varias intervenciones de mérito, pero su defensa seguía haciendo aguas, y el Barça amplió la ventaja sobre el ecuador de la segunda mitad (33-22, min.45).

En los últimos minutos, Ortega aprovechó para hacer probaturas en el primero de los trece partidos que el Barça disputará en 45 días antes del Mundial, mientras Elderaa transformaba un penalti para establecer el definitivo 41-29, con el que el conjunto azulgrana mantiene su inmaculado balance en la Asobal y continúa líder una jornada más.