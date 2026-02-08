Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona MallorcaTommy MarquésPróximo partido BarcelonaSevilla Girona suspendidoBarcelona SuperligaPartido suspendido Rayo VallecanoReal OviedoPichichi LaLigaClasificación Volta Comunitat ValencianaEtapa 5 Volta Comunitat ValencianaLista Barcelona ChampionsIvan Ljubicic AlcarazCian UijtdebroeksBaskonia-BarçaRival Barcelona CopaHorarios Copa del ReyCruces Copa de la ReinaVitor RoqueLesión Laia AleixandriJuegos Olímpicos InviernoCucurella Adama TraoréLesión Ter StegenCarolina MarínDónde ver Seis NacionesPasapalabraMinguella Camp Nou
instagramlinkedin
En directo

En directo

Copa de España

Barça - Recoletas Atlético Valladolid: final de la Copa de España de balonmano, en vivo

Sigue en directo la final de la Copa de España de Balonmano entre Barça y Recoletas Atlético Valladolid

Petar Cikusa, en una acción de la semifinal

Petar Cikusa, en una acción de la semifinal / EFE

Xavier Zapater

El Barça, vigente campeón, defiende título en Telde (Gran Canaria) ante un Recoletas Atlético Valladolid que se ha convertido en la revelación de la temporada.

Actualizar

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL