En directo
Copa de España
Barça - Recoletas Atlético Valladolid: final de la Copa de España de balonmano, en vivo
Sigue en directo la final de la Copa de España de Balonmano entre Barça y Recoletas Atlético Valladolid
Xavier Zapater
El Barça, vigente campeón, defiende título en Telde (Gran Canaria) ante un Recoletas Atlético Valladolid que se ha convertido en la revelación de la temporada.
EL JUVENIL YA ES CAMPEÓN
El equipo juvenil del Barça se ha proclamado campeón esta mañana de la Minicopa de España. El conjunto culé se ha impuesto al Bidasoa (22-32) y se ha alzado con el título. El primer equipo buscará hacer lo propio ante Recoletas Atlético Valladolid.
EL BARÇA, A POR LA 15ª COPA DE ESPAÑA CONSECUTIVA
El conjunto azulgrana busca levantar hoy su 15ª Copa de España (antes Copa ASOBAL), de manera consecutiva. Los de Carlos Ortega quieren mantener su dominio y seguir haciendo historia, alzándose con el que sería su cuarto título en lo que va de temporada.
¿Podrá Recoletas Atlético Valladolid dar la sorpresa?
¡BIENVENID@S AL DIRECTO!
¡Buenas tardes! ¡Hoy se decide la Copa de España de balonmano! En apenas 30 minutos (13:30 hora peninsular) arrancará en Telde la final entre Barça y Recoletas Atlético Valladolid, donde los azulgranas parten como favoritos para revalidar el título.
¡Empezamos!
