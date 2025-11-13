Barça - Orlen Wisla Plock de la EHF Champions: en directo, hoy

Alineaciones confirmadas

El Barça salta a pista con Nielsen , Aleix, Mem, Janc, N'Guessan, Frade y Barrufet.

Mientras, el Wisla Plock sale con el mismo siete de la ida: Bergerud, Ilic, Samoila, Fazekas, Szita, Richardson y Susnja.

¡Suena el himno de la Champions!