En directo
Balonmano
Barça - Orlen Wisla Plock de la EHF Champions: en directo, hoy
Sigue en directo el Barça - Orlen Wisla Plock de la séptima jornada de la EHF Champions que se celebra en el Palau Blaugrana
Pablo Rivera
El Barça recibe hoy al Orlen Wisla Plock en la séptima jornada de la EHF Champions 2024/2025.
¡Pitido inicial!
Arranca la jornada 7 de la Machineseeker EHF Champions League para el Barcelona, con todo encaminado para asegurarse el objetivo de clasificarse ante un rival que, pese a ser vapuleado en la ida, está muy pegado a los azulgrana en la clasificación. ¡Empieza un duelo vibrante!
Alineaciones confirmadas
El Barça salta a pista con Nielsen , Aleix, Mem, Janc, N'Guessan, Frade y Barrufet.
Mientras, el Wisla Plock sale con el mismo siete de la ida: Bergerud, Ilic, Samoila, Fazekas, Szita, Richardson y Susnja.
¡Suena el himno de la Champions!
Homenaje a la selección de 1972
El Palau Blaugrana realiza un homenaje a la selección española de Balonmano de 1972, referente de este deporte y puerta de entrada al presente que vivimos hoy. Leyendas vivas del balonmano son ovacionadas en el Palau, conscientes de que sin esa generación de jugadores nunca se habría llegado a esta realidad en España. Un buen día para realizarlo dada la importancia de este encuentro.
El Barça, sin entrenador en pista
Carlos Ortega, entrenador del Barcelona, fue suspendido por la Federación Europea de Balonmano (EHF) después de un fuerte encontronazo con el entrenador del Wisla Plock, el también español Xavier Sabaté, tras una tensa discusión motivada por un tiempo muerto que molestó al míster del conjunto polaco, exayudante del técnico azulgrana.
La parte positiva es que Ortega recupera para este encuentro a los capitanes Dika Mem, recuperado de un esguince en el tobillo, y Timothey N'Guessan, que se perdió el último encuentro por molestias.
A un paso de los cuartos de final
El Barça tratará de repetir la contundente victoria que logró hace 21 días en Polonia para acercarse un poco más a los cuartos de final, buscando la vía rápida por clasificación directa. Para ello, debe vencer de nuevo al Wisla Plock, que llega tras perder ante el Barcelona (34-24), derrotar al PSG (35-32), derrotar al Eurofarm Pelister (36-25) y perder ante el Magdeburgo (27-26), lo que los posiciona en el tercer lugar del grupo con 8 puntos y +7 en el diferencial de anotaciones.
¡Buenas tardes a todos!
Arrancamos el directo de la fase de grupos de la EHF Champions League 2025 - 2026 de Balonmano en el que se enfrentarán Barcelona - Wisla Plock en el Palau Blaugrana.
El Barça llega a la cita como segundo del Grupo B tras derrotar al propio Wisla Plock (34-24), derrotar al Eurofarm Pelister (34-30), derrotar al Pick Szeged (31-28) y derrotar al Zagreb (32-25), con 10 puntos y +28 en el diferencial de goles.
