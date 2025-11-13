Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Balonmano

Barça - Orlen Wisla Plock de la EHF Champions: en directo, hoy

Sigue en directo el Barça - Orlen Wisla Plock de la séptima jornada de la EHF Champions que se celebra en el Palau Blaugrana

Hallgrímsson, en una acción de partido

Hallgrímsson, en una acción de partido / Valentí Enrich

Pablo Rivera

El Barça recibe hoy al Orlen Wisla Plock en la séptima jornada de la EHF Champions 2024/2025.

