Barça y Granollers calientan motores antes del derbi: "Siempre hay una motivación extra"

Sergi Franco, capitán del BM Granollers, y Dani Fernández, jugador del FC Barcelona, fueron los protagonistas del encuentro con aficionados realizado en la tienda Decathlon de Mollet del Vallès (Barcelona), en el marco del acuerdo de colaboración entre la Liga NEXUS ENERGÍA ASOBAL y la multinacional francesa con el balón Kipsta HB900 como actor principal.

El acto fue la antesala del derbi que disputan Granollers y Barça el próximo domingo, en un duelo entre dos equipos que cuentan sus partidos por victorias en el campeonato nacional. En ese sentido, Franco y Fernández compartieron con los asistentes sus vivencias personales en este deporte y sus respectivas impresiones de cara a este decisivo partido.

ASOBAL organizó un encuentro con aficionados en el marco del acuerdo de colaboración con Decathlon / LIGA ASOBAL

"El Barça es el mayor rival y el mejor partido que se puede dar en la Liga. Es un plus poder enfrentarte a uno de los mejores equipos de Europa, así que siempre hay una motivación extra para todos", explicó el capitán del BM Granollers.

Por su parte, el extremo azulgrana aseveró que "el Granollers viene como líder, en un estado de forma muy bueno, y no será nada sencillo". "Estoy muy ilusionado de poder vivir derbis aquí en Catalunya, y sobre todo representando al Barça", admitió.

Además, ambos animaron "a otros patrocinadores y entidades a promover iniciativas similares, porque son muy bonitas y ayudan a dar más visibilidad al balonmano".