El Barça cumple en su vuelta a Ciudad Real

El Barça cumplió con su rutina de ganar contra el animoso BM Caserío Ciudad Real, que se dejó todo sobre la pista ante un todopoderoso campeón, que ha contribuido también a la fiesta en un repleto Quijote Arena, que vistió sus mejores galas para acoger a 5.567 espectadores, récord de asistencia a un partido de ASOBAL, que disfrutaron como hacía 15 años con el desaparecido BM Ciudad Real.

Y el espectáculo contribuyó al guión previsto, donde de antemano se preveía la victoria blaugrana, hoy por hoy con poca contestación por parte de los ciudadrealeños, que se aplicaron en defensa 6-0 al inicio con el fin de frenar el ataque barcelonés.

A pesar de esa intensidad defensiva, el Barça, una y otra vez penetraba sin aparente dificultad en este entramado defensivo para ponerse en una clara superioridad con un parcial 0-3 a los 3 minutos de partido. Caserío anotó su primer gol, en el minuto 3:37 y, a partir del 1-3, el partido se tornó más competitivo si cabe, porque Caserío se quitó los nervios de este gran encuentro y de jugar contra el campeón Barça, para ir en el toma y daca, acercándose a un gol (5-6), en el minuto 8, en los mejores momentos de juego, con gran defensa 6-0 y correr por parte de los Santiago Urdiales.

En el minuto 15, se mantenía el gol de diferencia favorable al Barça (9-10), que nunca se vio superado por el conjunto ciudadrealeño, y manteniendo cómodas diferencias de 2 y 3 goles hasta el final de la primera parte.

Casi, con idéntica tónica, se iniciaba la segunda parte, donde el Barça, a partir del minuto 37, empezaba a romper el partido. Fue el instante en el que ya se registraba la mayor diferencia (15-21), cuando Caserío jugaba con 6 por la exclusión de Ángel Pérez y jugaba con portería vacía.

A partir de aquí, el conjunto blaugrana ajustó su mayor fortaleza defensiva, (6-0), que ante el deterioro físico que ya sufrían los locales vieron que el Barça se fue a los 10 u 11 goles de renta, que lo mantuvo, con múltiples cambios y descanso y opciones para todos sus jugadores, para con un parcial 12-16, cerrar el parito y lograr un 27-37, y dos nuevos puntos.