Balonmano
El Barça Atlètic, camino de hacer historia en la Copa del Rey
Los azulgranas estarán este viernes en el sorteo para la última ronda del torneo copero antes de la Final a 8 donde ya está clasificado el primer equipo en calidad de vigente campeón
El Barça Atlètic podría hacer historia si consigue superar la última eliminatoria y clasificarse para la Final a 8 de la Copa del Rey de Balonmano. El filial azulgrana ya ha dejado por el camino a dos equipos de ASOBAL y estará este viernes en el sorteo para conocer al que será su rival en la siguiente ronda.
Los de Daniel Ariño arrancaron el torneo con una victoria sobre el Tubos Aranda Villa de Aranda (39-30) en un partido disputado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper. Este miércoles, los azulgranas se impusieron al Sanicentro Guadalajara (35-27), último clasificado de la liga ASOBAL, después de superar un inicio de partido trabado, con muchos errores por parte de ambos equipos.
De conseguir pasar esta tercera y última ronda, podría protagonizar una gesta poco habitual y medirse al primer equipo. El Barça encontró pronto la clave para solventar ese inicio complicado, cerrándose en defensa y corriendo en los contraataques. Un planteamiento acertado con el que fraguó una solvente victoria en la que Anselmo Collado, una de las grandes perlas de la cantera azulgrana, que lideró con siete goles la coral ofensiva azulgrana.
Una victoria que gana importancia, teniendo en cuenta que se fraguó sin cuatro de los hombres clave del equipo: Saric, Manuel Ortega, Sola, San Felipe. Cuatro fichas que no pudieron disputar el encuentro ya que formarán parte de la convocatoria del primero equipo en esta misma competición, teniendo en cuenta que Carlos Ortega necesita todos los objetivos posibles, con la Final 4 de la Champions también en el horizonte.
Sorteo de tercera ronda
Este viernes, a las a las 12:00h., la sede de la Real Federación Español de Balonmano acogerá el sorteo de los cruces para la ronda previa a la fase final. En los bombos estarán los seis equipos clasificados en la Segunda Eliminatoria (Grupo E), por un lado, con los seis mejores equipos clasificados al final de la División de Honor masculino de la temporada anterior (Grupo F), que no han entrado en la competición, por el otro.
Se sortearán los equipos del Grupo “E” con los equipos del Grupo “F”, jugándose en casa de los equipos del Grupo “E”, a partido único.
GRUPO E
- Bada Huesca
- REBI BM. Cuenca
- Anaitasuna
- Barça At.
- Viveros Herol BM. Nava
- Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil
GRUPO F
- Fraikin BM. Granollers
- Bathco BM. Torrelavega
- IRUDEK Bidasoa Irun
- Dicorpebal Logroño La Rioja
- ABANCA Ademar León
- Recoletas At. Valladolid
El Barça Atlètic se encuentra ubicado en el Grupo E junto a Bada Huesca, REBI BM. Cuenca, Anaitasuna, Viveros Herol BM. Nava y Cajasol Ángel Ximénez Puente Genil. En el otro bombo estarán Fraikin BM. Granollers, Bathco BM. Torrelavega, IRUDEK Bidasoa Irun, Dicorpebal Logroño La Rioja, ABANCA Ademar León y Recoletas At. Valladolid. Esta tercera eliminatoria se disputará el 22 de abril de 2026.
Cabe recordar que estando clasificados de oficio para la Fase Final Barça (campeón de la Copa de S.M. El Rey de la temporada anterior) y Horneo EÓN Alicante (equipo organizador).
Precedente en Madrid
De clasificarse el Barça Atlètic, podría darse una histórica final entre un filial y un primer equipo del mismo club. Un hito que apenas tiene precedentes en la Copa del Rey, más allá de algunos pocos ejemplos. En España es recordada una final de la Copa del Rey de fútbol 1980 en la que se enfrentaron el Real Madrid y el Castilla, con victoria del primer equipo.
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