Ambros Martín deja la selección y Joaquim Rocamora toma el relevo

Final a la era Ambros Martín al frente de la selección española femenina de balonmano. El seleccionador canario dejará su cargo tal y como informó la Federación Española de Balonmano este viernes. Su sustituto al frente de la selección será Joaquim Rocamora, quien hasta ahora estaba al frente de la Selección Junior Femenina.

"El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, con el consenso de la Junta Directiva, y de Ambros Martín, han alcanzado un acuerdo por el cual el técnico canario se desvincula de la Selección Nacional", apuntó la Federación en un comunicado.

Ambros Martín se hizo cargo de las Guerreras el 9 de mayo de 2023 tomando el relevo de José Ignacio Prades. Llegaba procedente de un exitoso periplo en el Gyori ETO húngaro con el que ganó cuatro Champions.

Desde entonces, el técnico ha llevado a cabo una renovación del equipo, incorporando a jóvenes talentos que deberán marcar el futuro del balonmano femenino español.

Necesidad de cambio

Dado que los resultados no han acompañado en estos años, el presidente Francisco Blázquez reconoce que “necesitamos generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual”, para finalizar “deseándole todo lo mejor para el futuro”.

Rocamora, que desde 2016 lidera el proyecto del Atticgo Elche de la Liga Guerreras Iberdrola, tomará ahora la responsabilidad de evolucionar al equipo. Un activo con garantías que la federación define como un "absoluto conocedor de nuestra liga" y "estudioso de todos los equipos canteranos de nuestro país, así como de las distintas competiciones continentales".

Con las Guerreras Junior logró en 2023 el título de la EHF Championship, consiguiendo el ascenso de nuestro país a la primera línea continental, para colgarse la medalla de plata el pasado verano en el Europeo de la categoría disputado en Pogdorica.

“Es un reto apasionante”, afirmó Joaquín Rocamora, que no oculta “mi felicidad por poder llegar a dirigir a la Selección Absoluta después de haber trabajado con los equipos nacionales inferiores durante estos años”.

El técnico se mostró “muy agradecido a la confianza del presidente de la Real Federación Española, Francisco Blázquez, quien me ha transmitido total apoyo en el proyecto, así como al Balonmano Elche, que ha entendido esta oportunidad personal, dando todas las facilidades”, ya que Rocamora seguirá ligado al club ilicitano hasta el final de esta temporada.