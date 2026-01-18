Alemania - España: Horario y dónde ver en TV el partido del Europeo de Balonmano

Alemania y España se enfrentan este lunes 19 de enero en la fase de grupos del Europeo de Balonmano 2026. Te contamos a qué hora se juega el Alemania - España y dónde ver el partido en España.

Así, pues, resulta pertinente resaltar que España viene de derrotar a Serbia (29-27) y a Austria (30-25) por parte del Grupo A, de manera que se ubica en el puesto número 1 con 4 puntos y +7 en el diferencial de anotaciones.

En cambio, Alemania venció a Austria (30-27) y cayó ante Serbia (30-27), por lo que se ubica en el segundo lugar con 2 puntos y +0 en el diferencial de anotaciones, actualmente fuera de la próxima fase del torneo.

HORARIO DEL ALEMANIA - ESPAÑA DEL EUROPEO DE BALONMANO

El partido entre Alemania y España, correspondiente a la fase de grupos del Europeo de Balonmano, se disputa este lunes 19 de enero a las 20:30 horas (CET) de España.

DÓNDE VER EL ALEMANIA - ESPAÑA DEL EUROPEO DE BALONMANO

En España, el partido del Europeo de Balonmano entre Alemania y España se podrá ver por TV a través de Teledeporte y RTVE Play.

También puedes seguir el desempeño de España en el Europeo de Balonmano a través de SPORT, donde te ofrecemos narraciones en directo, crónicas y declaraciones destacadas al término de los partidos.