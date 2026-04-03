Otra baja sonada de cara al Masters

El golf mundiae se ha visto sacudido esta semana por el anuncio de Tiger Woods de retirarse temporalmente para tratar sus problemas personales tras su último accidente de circulación y que llevó a su detención, una más en su largo currículum de incidentes de tráfico por la ingesta de fuerte medicación que afecta a sus facultades.

Pero no será el único ausente importante de la próxima edición del Masters, el primer ‘Grande’ de la temporada que se disputará en Augusta, del 9 al 12 de abril próximo y que contará con la presencia de tres jugadores españoles.

Y es que el tres veces ganador del torneo, y dos subcampeonatos en sus 32 apariciones en el torneo, el estadounidense, Phil Mickelson, anunció que no estará la próxima semana en el primer Major de la temporada.

Problemas de salud familiar

¿El motivo? La decisión que ha tomado el golfista norteramericano es debido a un problema de salud dentro de su entorno familiar, sin especificar de quién se trata, pero que le ha llevado a tomar la determinación de retirarse temporalmente de la práctica del golf.

Actualmente enrolado en el LIV Golf, Mickelson ya no participó en los primeros torneos de la temporada, por el mismo motivo, aunque ahora anunció oficialmente que detiene su participación en la competición profesional. “Desafortunadamente, no jugaré el Masters la próxima semana y estaré fuera durante un tiempo prolongado mientras mi familia continúa lidiando con un problema de salud personal”,dijo.

Mickelson ha tomado parte en el torneo en 32 ocasiones, con tres victoria en Augusta / PGA

El veterano golfista quiso reconocer la importancia del Masters en su carrera, un de los torneos que más gloria le ha dado con esas tres chaquetas verdes. “Tengo un gran respeto por el Augusta National Golf Club y es, sin duda, la semana más especial del año. Les deseo lo mejor a todos y estaré siguiendo el torneo”, comentó Mickelson.

Será la primera ocasión desde 1994 que el Masters no cuenta con dos de sus figuras icónicas, como Woods y Mickelson. El de Arizona es el que más ganancias acumula en el Masters, con 9,8 millones de dólares ganados mientras que Woods le va a la zaga, con 9,6 millones.