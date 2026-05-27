Babolat presenta en Barcelona los nuevos colores Bronze y Orange de la pala BL.002 junto a Lamborghini

Barcelona tiene cada vez más peso en el universo del pádel global, y Babolat lo sabe. La marca francesa eligió el Padel World Summit —el congreso internacional de referencia del sector— para presentar los nuevos colores Bronze y Orange de la BL.002, su pala más icónica y la que lleva la firma de Automobili Lamborghini. No fue una elección arbitraria: la BL.002 se fabrica en Barcelona, en el Babolat Padel Studio, y el Padel World Summit es el único foro donde coinciden, al mismo tiempo, fabricantes, distribuidores, clubes, federaciones y medios de todo el mundo.

La experiencia, bautizada como "BL.002 Nuevos Diseños, Mismo ADN", arrancó en el concesionario de Lamborghini Barcelona. El espacio sirvió como contexto visual y emocional para entender de dónde vienen estos dos nuevos acabados.

Bronze y Orange no son simplemente dos colores nuevos: son una traslación directa de la paleta cromática más reconocible de Automobili Lamborghini al mundo de la pala de pádel. Ver ambos modelos rodeados de superdeportivos de lujo en el corazón de Barcelona dejaba poco margen para la duda sobre qué tipo de jugador tiene en mente Babolat.

Las palas fueron presentadas junto a los modelos de Lamborghini / DXR

Desde allí, los invitados se trasladaron al Padel World Summit, donde Greenset construyó una pista exclusiva diseñada específicamente para el evento e incorporando las últimas tecnologías del sector. Fernando Cánovas Llopis, co-CEO de la compañía, fue directo al valorar el resultado: "Crear una pista exclusiva junto a una de las marcas más icónicas del mundo del motor nos ha exigido un gran esfuerzo de ingeniería, innovación y diseño. Una vez visto el resultado final, creemos que es una pista que no dejará indiferente a ningún jugador que tenga la posibilidad de jugar en ella".

Los invitados pudieron disfrutar de la pista de Greenset en el PWS / DXS

La activación en pista cerró una jornada pensada como experiencia de marca de principio a fin, con una coherencia narrativa poco habitual en el sector: del concesionario a la pista, del lujo al rendimiento. La BL.002 en versión Bronze y Orange estará disponible a partir del 5 de junio de 2026 en tiendas seleccionadas y en babolat.com.

Detrás de todo esto hay una empresa con más de 150 años de historia —Babolat inventó los cordajes de tenis en 1875— que lleva años apostando por el pádel desde Barcelona con una ambición clara: ocupar el segmento premium del mercado.

Con jugadores como Juan Lebrón, Rafael Nadal o Carlos Alcaraz en su cartera y alianzas con Lamborghini, Wimbledon, Club Med y Michelin, la marca construye una identidad que va mucho más allá del rendimiento deportivo. La BL.002 es, en ese sentido, el producto que mejor resume esa apuesta.