La australiana Raygun, tras su 0 en los Juegos, lidera el ranking mundial

La australiana Rachael Gunn, viral durante los Juegos Olímpicos de París por su actuación en la competición de breakdance, encabeza el ranking mundial publicado por la Federación Internacional de breaking (World DanceSport Federation).

La aparición de la 'aussie' como número 1 del ranking ha suscitado una polémica tal que el organismo internacional ha tenido que explicar cuáles han sido los criterios para realizar la lista. Según World DanceSport Federation para la clasificación no se han tenido en cuenta ni los Juegos Olímpicos ni las competiciones clasificatorias, y sí las cuatro mejores actuaciones de cada atleta en los últimos 12 meses.

"Los puntos obtenidos en estas competiciones siguen siendo válidos durante 52 semanas a partir de la fecha del evento. Es importante destacar que ninguno de los siguientes eventos contribuyó a la actual lista de clasificación de WDSF Breaking debido a las cuotas limitadas de atletas", recuerda la federación. Debido a los pocos eventos organizados entre diciembre de 2023 y los Juegos con los que elaborar ese ranking, "numerosos deportistas sólo cuentan con un resultado en una competición valedera para la clasificación", expone WDSP quien explica también por qué Gunn es primera en lugar de 'Riko' que cuenta con los mismos puntos.

"A pesar de obtener los mismos puntos, el resultado de B-Girl Raygun del Campeonato Continental tiene prioridad según el Artículo 5.1.1 del BRRM, lo que explica su clasificación más alta en comparación con B-Girl Riko", exponen. Gunn consiguió los 1.000 puntos del Campeonato WDSF Oceanía en diciembre de 2023, puntuación que le ha valido para ser la número 1 mundial.

'B-Girl Raygun', conocida en el breakdance como 'Raygun' firmó una cuestionable actuación en París que le generó 0 puntos y la última posición de la clasificación, solo por delante de una participante descalificada.

Su actuación no solo le valió la peor nota, sino que la convirtió en viral por su peculiar coreografia que incluía pasos como el 'salto del canguro'. La australiana pidió disculpas por su actuación, aunque también la defendió. "Salí y me divertí, pero me lo tomé muy en serio. Dejé todo para prepararme para los Juegos Olímpicos y lo di todo. De verdad", explicó posteriormente.