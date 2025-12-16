Aumenta la presencia de mujeres directivas y profesionales en el Deporte Federado Español

El número de mujeres implicadas en gestión y dirección de nuestro Deporte continúa creciendo de manera firme. Así lo demuestra un nuevo barómetro de ADESP basado en la tercera edición del “Estudio sobre mujeres directivas y profesionales en el Deporte Federado Español”, elaborado de manera recurrente por la Asociación desde 2022.

En el mismo han participado todas las Federaciones Nacionales de nuestro país, las 66 que conforman ADESP, y más de la mitad de las Federaciones Autonómicas que existen en España.

Tal y como refleja este trabajo, las mujeres ocupan ya el 42 por ciento de los cargos de las Juntas Directivas Nacionales -lo que supone un incremento de 4 puntos- mientras en las Autonómicas, las mujeres ocupan el 33 por ciento de los puestos de Juntas Directivas, el mismo incremento porcentual con respecto a la anterior oleada.

El puesto más ocupado por mujeres dentro de las Federaciones sigue siendo el de Secretaría General o Gerencia, que es asumido por mujeres en el 39 por ciento de las Federaciones Españolas y en el 51 por ciento de las Autonómicas. A nivel de Presidencia, el porcentaje de mujeres se ha reducido al 1,5 por ciento en las Federaciones Nacionales, mientras que el porcentaje sube hasta el 10 por ciento en el caso de las Federaciones Autonómicas.

Mucho camino por delante

El Presidente de la Asociación del Deporte Español, José Hidalgo, ha subrayado que “este avance no sólo es positivo, sino el reflejo del talento, la preparación y la dedicación de muchas mujeres que han decidido aportar su experiencia al Deporte desde la gestión. Pero hay mucho camino por delante, desde ADESP seguiremos trabajando con determinación y formando a mujeres con más imaginación que recursos, para que la Igualdad sea una realidad en todos los niveles del Deporte de nuestro país.”

El Estudio hace un repaso también por Comunidades Autónomas, destacando la fuerte presencia de mujeres en Baleares, Comunidad Valenciana, Asturias o La Rioja, y ofrece una fotografía muy completa del papel actual de la mujer en el Deporte Federado Español.

Este trabajo de ADESP se enmarca dentro del programa Red de Mujeres del Deporte Español que lanzó la Asociación hace varios años y que ya ha formado a más de 2 mil mujeres de la geografía española.