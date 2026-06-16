Las 'watch parties' conquistan el deporte: del Mundial de Lay's al fenómeno F1 Arcade

El consumo individualizado del deporte queda en suspenso durante los grandes acontecimientos. Mundiales, Juegos Olímpicos o finales europeas siguen impulsando la necesidad de compartir la experiencia con otros aficionados. En ese contexto han proliferado las denominadas watch parties, eventos que convierten una retransmisión en una experiencia colectiva. Desde iniciativas puntuales como la organizada por Lay's en el Palacio de Vistalegre hasta espacios permanentes como F1 Arcade, la tendencia gana peso en las grandes ciudades.

Villa, anfitrión de Lay's

Lay's, patrocinador de la Copa Mundial de la FIFA, convirtió el Palacio de Vistalegre de Madrid en un punto de encuentro para seguir el debut de la selección española ante Cabo Verde. Cerca de 5.000 personas se dieron cita en una watch party que contó con un anfitrión de excepción: el campeón del mundo David Villa.

Junto al exdelantero participaron creadores de contenido como DjMariio, Noe9977, Ubietoo, Nil Ojeda o Javi Hoyos. Uno de los elementos más llamativos de la iniciativa fue la instalación de un sofá de grandes dimensiones desde el que cerca de 300 aficionados pudieron seguir el encuentro junto a los invitados.

Los 'influencers' que estuvieron presentes en la 'watch party' de Lay's. / LAY'S

La propuesta reflejó algunas de las claves que explican el crecimiento de las watch parties: la combinación de deporte, entretenimiento en directo e interacción con personalidades conocidas por el público más joven. El partido se convirtió en el eje de una experiencia más amplia, con actividades paralelas antes, durante y después de los noventa minutos.

Durante el descanso, Nil Ojeda lanzó un balón a la grada y uno de los asistentes resultó premiado con productos de la colección Lay's x Adidas. La jornada concluyó con David Villa chutando varios balones hacia el público, poniendo el broche final a un evento concebido para transformar el seguimiento de un partido en una experiencia colectiva.

David Villa, anfitrión de la 'Watch party' de Lay's. / LAY'S

No es casualidad que este tipo de iniciativas proliferen durante un Mundial. Las grandes competiciones internacionales reúnen a aficionados habituales y espectadores ocasionales, convirtiéndose en un escaparate ideal para marcas que buscan asociarse a la emoción colectiva del deporte. La retransmisión del partido deja de ser el único atractivo y pasa a integrarse en una propuesta más amplia.

F1 Arcade, 'watch parties' todo el año

Si las watch parties vinculadas al Mundial representan el formato más ocasional de este fenómeno, espacios como F1 Arcade muestran cómo esta tendencia empieza a consolidarse durante todo el año. Inaugurado el pasado 15 de abril en el Paseo de la Castellana, el recinto madrileño ha encontrado en la combinación de retransmisiones deportivas y entretenimiento presencial una de sus principales señas de identidad.

El McLaren personalizado por Velo, uno de los patrocinadores de la escudería, delante del F1 Arcade de Madrid. / D.I.

Coincidiendo con el inicio del Mundial y la disputa del Gran Premio de Barcelona de Fórmula 1, el establecimiento organizó varias jornadas especiales para seguir ambos acontecimientos. La propuesta permitía ver los partidos y las carreras en pantalla gigante, pero incorporaba además simuladores oficiales de Fórmula 1, oferta gastronómica y actividades complementarias dirigidas a prolongar la experiencia más allá de la propia competición.

Durante el fin de semana del Gran Premio de Barcelona, F1 Arcade acogió una watch party específica para seguir la carrera en directo: la Velo Papaya Party, donde el gran atractivo fue el monoplaza de McLaren que estuvo enfrente del local. Personalizado con la imagen de Velo, una de las marcas que British American Tobacco, patrocinador de la escudería de Woking.

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La fórmula ilustra cómo este tipo de espacios buscan diferenciarse de la oferta tradicional de bares y restaurantes deportivos. El objetivo ya no es únicamente proporcionar una pantalla para seguir un acontecimiento, sino construir una experiencia alrededor del mismo. El deporte funciona como elemento central, pero se combina con actividades de ocio, restauración e interacción entre aficionados.