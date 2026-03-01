Attaoui, Mariano García, Llopis y Rocío Arroyo cierran los Nacionales a lo grande

El Campeonato de España de Atletismo vivió este domingo su última sesión en el Velòdrom Luis Puig de Valencia que acogerá el Europeo en 2027 y lo hizo en un horario inusual por temas televisivos. Con el Mundial de Torun en el horizonte, las figuras dieron la talla con victorias de Mohamed Attaoui, Quique Llopis, Rocío Arroyo y Mariano García... sin 'doblete' para Marta García.

En 800, Attaoui volvió a demostrar por qué es uno de los referentes del atletismo español en su primer título bajo techo. El cántabro de adopción marcó la pauta de una rapidísima final desde que tomaron la calle libre en el primer paso por meta y fue estirando la prueba hasta el final para imponerse con claridad con 1:45.62.

'Moha', quien aspirará a todo en el Mundial de Torun en una prueba en la que sigue impresionando el estadounidense Josh Hoey, fue clave en una nueva marca personal de Ronaldo Olivo (1:46.33), con José Ignacio Pérez cerrando el podio (1:47.08). Por cierto, que el hispanomarroquí ganó el oro en 1.500 el año pasado y se 'intercambió' los títulos con Mariano García.

La final femenina fue un auténtico espectáculo, con cuatro primeras espadas que hicieron vibrar al Velòdrom Luis Puig. La balear Daniela García tomó la cuerda tras la primera vuelta y Rocío Arroyo la relevó para pasar el ecuador de la prueba en 1:00.52, con la jovencísima catalana Marta Mitjans y la madrileña Lorea Ibarzabal (defensora del título), a la expectativa.

Arroyo no parece tener techo y se impuso con una enorme suficiencia (2:01.30), mientras que a sus 19 años la catalana Mitjans realizaba una recta sensacional para batir otra vez su récord nacional sub'23 con 2:01.86. Ibarzabal completó el podio con 2:02.12 y Daniela García fue cuarta con 2:02.36 en una final magnífica.

Rocío Arroyo venció con gran autoridad en 800 / RFEA - SPORTMEDIA

Plagada de figuras, la final masculina de 1.500 fue sensacional con Mariano García (campeón en 800 el año pasado), Carlos Sáez (ambos con mínima para el Mundial de Torun), Adri Ben (no estaba en sus planes la cita polaca), Nacho Fontes y Eric Guzmán. Y no decepcionó, con un ritmo de menos a más y con la 'Moto' marcando la pauta.

Entre Mariano y Fontes llevaron el peso de la prueba para pasar el 800 en torno a 1:52 y ahí Ekain Larrea les hizo parte del trabajo con un fuerte tirón. El murciano tomó la cabeza en la penúltima vuelta con su habitual táctica para ir tensando la cuerda y lograr con 3:43.80 su primer título, seguido por Ben (3:44.04) y por Sáez (3:44.26), con Fontes cuarto (3:45.97).

Gran victoria de Mariano García en 1.500 / RFEA - SPORTMEDIA

Quique Llopis sigue a gran nivel y afrontará los 60 metros vallas del Mundial sin ponerse límites, pese a la presencia de enormes figuras como los estadounidenses Trey Cunningham o de un Dylan Bears que lo sorprendió la pasada en los Trials. El valenciano salió mejor en la final, pero esta vez no fue tan firme en los primeros apoyos y ahí se dejó una décima.

Pese a ello, se impuso con una superioridad absoluta con unos notables 7.51 (su récord nacional es 7.45), seguido con 7.68 por un Asier Martínez que también tiene la mínima mundialista y el hispanofilipino John Cabang completó el podio con 7.74, dos centésimas menos que un Gonzalo Sabin que sigue mejorando sus marcas con 22 años.

Los 1.500 femeninos empezaron al trote y acabaron de manera espectacular. Marta García buscaba el primer 'doblete' femenino tras ganar el 3.000 el sábado (el ausente Adel Mechaal lo ha logrado cuatro veces) y cambió en la penúltima vuelta para marcharse de Naima Aït Alibou... pero la benicarlanda Carla Masip no había dicho su última palabra.

Quique Llopis vive el mejor momento de su carrera / EFE

Masip (29 años) aprovechó su momento para superar a Aït Alibou y lanzarse a por la atleta de On Running. Lo consiguió al final para ganar con 4:17.12, seguida por una Marta García que pagó el esfuerzo del día anterior (4:17.25) y por la hispanomarroquí (4:18.18). Cuarta fue Elena Martín (4:20.32) y quinta con la misma marca, una Lorena Martín que volvía año y medio después.

Los 200 no se disputan en competiciones internacionales por la trascendencia de la calle con ventaja para las exteriores y, al igual que los 400, las finales se disputaron en dos series. Dani Rodríguez impuso su ley por sexto vez (21.02), con Andoni Calbano plata (21.17) y Juan Carlos Castillo, bronce (21.18). En féminas ganó Alba Borrero con una gran marca personal (23.22), Esperança Cladera quedó segunda (23.36) y Esther Navero cerró el podio (23.61).

Dani Rodríguez, el mejor en el doble hectómetro / RFEA - SPORTMEDIA

Ausente la campeona europea y ya excampeona nacional Ana Peleteiro, la madrileña María González ganó en triple con 13,36 metros, cinco centímetros más que una Ana Estrella de León que a sus 17 años es la gran esperanza de futuro. Cerró el podio Naida Calonge (13,28), aunque la que más saltó fue la laureada cubana Liadagmis Poveo con 13,85 (no le valen para el Mundial).

La final femenina de 60 vallas consolidó a Xènia Benach, pese a que se dejó una décima en la salida. Paula Blanquer empezó tan bien como siempre y mandó hasta que fue superada por la valenciana con 13.10 (iguala su marca del año al frente del ranking español). La emergente catalana Lerato Pagès y la hija del gran Rafa Blanquer compartieron la plata con 8.23.

Xènia Benach, de largo la mejor en 60 vallas / RFEA - SPORTMEDIA

En otra disciplina deficitaria, el madrileño Miguel Gómez reinó en peso con 19,07 metros para desposeer a Miguel Ángel Pinedo (18,51) y André Muller fue bronce (18,34). La pértiga femenina la alumbró Mónica Clemente con 4,35 (discípula de Alberto Ruiz al igual que un Artur Coll que se colgó el oro masculino), con Naiara Pérez plata y Ana Carrasco, bronce (ambas 4,15).

En 4x400 mixto, victoria para el Trops-Cueva de Nerja con Rodrigo Aguilar, Nora Suárez, Alejandro Guerrero y la internacional Herminia Parra (3:23.58), seguido por el CAPEX extremeño (3:25.58) y por el Unicaja Jaén Paraíso Interior (3:25.86), que dejó sin medalla al Barça por 75 centésimas. El Playas de Castellón ganó por equipos (112 puntos) y Madrid (182) superó a Catalunya (177) en Federaciones.