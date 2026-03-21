Attaoui irrumpe en la final de 800 con récord de España en los Mundiales de Torun

"Los 800 en pista cubierta son muy difíciles y sé que puedo quedar eliminado en la primera ronda, pero también sé que puedo ganar", afirmaba Mohamed Attaoui a SPORT en una entrevista en Madrid en la víspera del viaje de toda la expedición a tierras polacas.

Pues bien, 'Moha' ya está en la final de las cuatro vueltas en los Mundiales de Torun y este domingo a las 19.32 horas luchará por las medallas con otros cinco rivales en una mañana marcada por la histórica plata del relevo 4x400 mixto con Markel Fernández, David García, Paula Sevilla y Blanca Hervás.

Fiel al plan de sus entrenadores, el cántabro de adopción salió muy atrás en la segunda serie y pasó último en el 200 y quinto en el 400. Poco a poco fue recortando distancias y encaró la última vuelta en cuarta posición, con el menor de edad estadounidense Cooper Lutkenhaus al frente.

'Moha' está a un paso (muy difícil) de su gran objetivo / RFEA - SPORTMEDIA

El final fue agónico. Attaoui superó al keniano Noah Kibet en la contrarrecta y entró tercero en la última recta. El discípulo de Thomas Dreissigacker se metió por dentro para superar al polaco Maciej Wyderka y se abrió en los cuadros para mantener esa privilegiada posición.

Lutkenhaus ganó con 1:44.29 y 'Moha' fue segundo con 1:44.48 con un nuevo récord de España, rebajando los 1:44.65 que acreditó el año pasado el catalán de adopción Elvin Josué Canales, bronce el año pasado y eliminado en las series en Torun. Será difícil, pero el español sueña en grande.

En la primera serie, una lamentable maniobra del irlandés English dejó sin opciones al inglés Pattison y se impuso el australiano Peter Bol (1:46.21), seguido por el sorprendente japonés Clay (1:46.47) y en la tercera pasaron el belga Eliott Crestan (1:45.71) y el croata Marino Bloudek (1:45.92).

La debutante Rocío Arroyo se quedó en las semifinales / RFEA - SPORTMEDIA

No lo acompañarán en categoría femenina las dos españolas que habían superado ambas la primera criba, Lorea Ibarzabal y la joven debutante Rocío Arroyo, quien se dio el gustazo de correr junto a su gran ídolo, la británica y Keely Hodgkinson, poseedora del récord mundial desde el mes pasado.

Arroyo se quedó al final de la primera vuelta para llegar cuarta con 2:01.14 a casi tres segundos de una Hodgkinson casi de paseo (1:58.53), mientras que Ibarzabal acabó quinta en la última serie con su mejor registro del año (2:00.74) y muy cerca de su marca personal (2:00.56).

Al igual que su compatriota Yaroslava Mahuchikh, Oleh Doroshchuk reinó con 2,30 en altura (misma marca que el mexicano Erick Portillo) en una final que devaluó el 'cacique' Sebastian Coe, presidente de World Athletics. El ruso Danil Lysenko ha saltado ya. ¿Qué habría hecho? Pregúntenle al fracasado aspirante a presidir el COI. El jamaicano Richards y el surcoreano Woo compartieron el bronce con 2,26, altura que dejó sin medalla a Stefela y Shinno.

Simon Ehammer va camino del récord del mundo / RFEA - SPORTMEDIA

De todas formas, la gran estrella fue el suizo Simon Ehammer en heptatlón con unos asombrosos 7.52 en 60 vallas (mejor marca de la historia en una combinada), y correrá el 1.000 con el objetivo de superar el récord mundial del estadounidense Ashton Eaton. Sin embargo, tendría que hacer marca personal en las cinco vueltas. La respuesta, esta noche.