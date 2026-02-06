Attaoui, a hacer historia en Madrid con el asalto a un récord mundial

Madrid ya vela armas de cara al World Indoor Tour Gold de este viernes en una cita plagada de figuras nacionales e internacionales que contará con el cántabro de adopción Mohamed Attaoui como gran protagonista por su intento de establecer un nuevo récord mundial de 1.000 metros en pista cubierta.

En la historia del atletismo español, tan solo dos atletas saben lo que es poseer una plusmarca universal. La tetracampeona mundial granadina María Pérez tiene actualmente el de 35 km marcha con 2h:37:15, ya que la marca de la rusa Klavdiya Afanasyeva (2h:37.11) no ha sido homologada por temas de jueces.

En el pasado, el 'tramposo' Paquillo Fernández batió en 2002 el récord mundial de 10.000 metros marcha en pista en el Campeonato de España de clubes con 37h:53.09 y en 2008 superó en Castellón la plusmarca universal de 10 kilómetros marcha en carretera con 37:52.

Mohamed Attaoui afronta el reto con ilusión / RFEA / SPORTMEDIA

Fermín Cacho se situó tercero de siempre en 1.500 con sus míticos 3:28.95, Jordan Díaz es ahora tercero en triple (18,18 m), el propio Attaoui es tercero en 1.000 al aire libre (2:12.25), los 8,65 situaron al difunto Yago Lamela tercero en longitud bajo techo y Valentí Massana tuvo la cuarta marca en 50 km marcha (3h:38:43).

Los objetivos de Attaoui son arrebatar el récord nacional a Mariano García (2:16.25), el de Europa al mítico Wilson Kipketer (2:14.96) y el mundial al djibutí Ayanleh Souleiman con los 2:14.20 que estableció hace 10 años en Estocolmo. Se medirá al citado murciano, a otro referente como Adri Ben y al polaco Borkowski.

Esas cinco vueltas al anillo de Gallur serán el punto culminante de una tarde-noche llena de emociones que despierta envidia no tan sana en tierras catalanas, donde a duras penas se mantiene el Míting Internacional en Sabadell de categoría challenger (la más baja) y en verano, el del Joan Serrahima al aire libre.

Quique Llopis, a asaltar la barrera de 7.48 en 60 vallas / RFEA / SPORTMEDIA

En la presentación acompañaron a Attaoui figuras españolas como la polivalente Paula Sevilla (400 m), Marta García (1.500) y Quique Llopis (60 vallas) e internacionales como la subcampeona mundial y olímpica italiana Nadia Battocletti (1.500) o el mexicano Uziel Muñoz (oro en peso en el pasado Mundial).

El omaní Ali Al Balushi con 6.52 en 60 lisos (a tres centésimas del liderato del año), la neerlandesa Kiele Klaver y la madrileña Blanca Hervás (400), la suiza Audrey Werro ante la 'armada' con Rocío Arroyo, Lorea Ibarzabal, Marta Mitjans y Daniela García o Fátima Diame en longitud serán otros atractivos en Madrid.

El valenciano Quique Llopis merece un apartado especial. Cuarto en el pasado Mundial y en los Juegos de París, ya ha corrido este año los 60 vallas en 7.50, a dos centésimas del récord nacional que comparte con Orlando Ortega. Sus rivales será el campeón europeo italiano Lorenzo Simonelli y el galo Wilhelm Belocian