Attaoui, el 'Flako', Barroso, Inés López... ¡que mañana tan increíble para España!

España completó una mañana para la historia en los Europeos de Atletismo de Birmingham, ya que sus siete representantes lograron pasar ronda. De ellos, Mohamed Attaoui y David Barroso se plantaron en la final de 800, una imperial Inés López irrumpió en la de disco y Jesús David Delgado, en la de 400 vallas.

La final de 800 del jueves contará con David Barroso y con Mohamed Attaoui. El pacense fue paciente en una semifinal más lenta para maniobrar con potencia en la recta y aguantar la acometida de sus rivales para acabar tercero con 1:44.96 (pasaban 3+2), tras el británico Mac Burgin y el sub'23 croata Marino Bloudek.

"He salido más rápido que en las series y me he colocado mejor. En mitad de carrera me ha costado más, pero he intentado llegar con fuerza y me ha salido espectacular. Ahora, a descansar para la final de mañana y a por todas", explicó el campeón de España.

A Mohamed Attaoui le tocó bregar en la carrera más rápida de la historia en unos Europeos, ya que el irlandés Mark English batió con 1:43.49 un récord que databa de 1978. El cántabro de adopción fue cuarto con 1:43.82 y pasó por tiempos.

"Me he visto superbien. Cuando vi el paso, ya sabía que pasaríamos cinco y he ido muy cómodo. De haber tenido espacio, podría haber ganado. Ahora, a por la final con muchísimas ganas y encima estamos los dos españoles", dijo un feliz 'Moha'.

La sorpresa más agradable la protagonizó en disco Inés López, la gran esperanza de los lanzamientos. La campeona europea sub'23 el año pasado en Bergen llegaba con una mejor marca de 60,47 que destrozó en su segundo tiro tras un nulo inicial para irse a 61,45 metros y acceder a la final con la sexta marca.

A siete días de cumplir 23 años, la madrileña escaló hasta la segunda posición del ranking español de todos los tiempos y a tan solo 44 centímetros del récord nacional que posee la que fuese azulgrana Sabina Asenjo con 61,89. Además, la iguala como la única finalista española en un Europeo (la ponferradina fue duodécima en 2016 en Amsterdam).

"Estoy cada vez más cerca del récord de España. El primer lanzamiento se me ha ido fuera y en el segundo he hecho marca personal, pero sé que puedo hacerlo mejor", comentó Inés López. Sorprende la madurez con la que encajó su sensacional lanzamiento, nada que ver con cómo enloqueció el emblemático hispanocubano Frank Casañas, su entrenador en España.

Jesús David Delgado, el 'Flako', necesitó la mejor marca de su vida en 400 metros vallas para irrumpir en la primera gran final de su historia. El grancanario llegaba tras batir otra vez su récord de España (48.11) y acreditó 48.37 para ser tercero en su serie y pasar con el segundo de los dos tiempos repescados e irá a por todas en la final.

El 'Flako', en pleno esfuerzo hacia la final de 400 vallas / RFEA - SPORTMEDIA

En el recuerdo, la histórica medalla de plata lograda por Sergio Fernández en 2016 en Amsterdam, única vez que España ha subido al podio en un Europeo en las vallas bajas. Tras su oro con Noruega en el 4x400 mixto, el recordman universal Karsten Warholm demostró con 48.01 casi de paseo que el oro, salvo caída, parece tener dueño.

No fallaron las dos cuatrocentistas en las series y se unirán en las semifinales del jueves a la madrileña Blanca Hervás. Paula Sevilla fue segunda en su serie tras dejarse ir en la recta y fue séptima del global con 51,78 (pasaban 13) y la sub'23 Ana Prieto fue de menos a más para ser segunda en su serie con 51.81 (octava).

Paula Sevilla y Ana Prieto pasaron a 'semis' con solvencia / RFEA - SPORTMEDIA

Para seguir con las buenas noticias en una mañana realmente positiva, la sevillana Alba Borrero cumplió con creces en las series de 200 metros con 23.35 para acabar novena de las 12 clasificadas para las semifinales. Con los 22.97 que logró en los Nacionales como marca personal, la azulgrana se une a la 'jefa' Jaël Bestué y a Esperança Cladera en las 'semis' de esta noche.

Aupado por sus 17,13 en peso (récord de los Campeonatos) y por los 7,82 en longitud con un excelente talonamiento (se dejó cuatro milímetros), el campeón mundial alemán Leo Neugebauer lidera el decatlón tras la segunda prueba con 2.819 puntos, seguido por el neerlandés Jeff Tesselaar (2.690) y por el noruego Sander Skotheim, actual subcampeón europeo, con 2.638.