Attaoui debuta en la Diamond tras exhibirse en 1.500 y... ¡ojo a Duplantis!

Tres días después de Roma, la Diamond League vivirá este con el DN Galan de Estocolmo con dos españoles en liza y la presencia del gran ídolo nacional y de todo el atletismo mundial, Armand Duplantis. El sueco compite otra vez en su país adoptivo tras batir el récord mundial de salto con pértiga el pasado mes de marzo en Uppsala y dejarlo en los actuales 6,31 metros.

'Mondo' es un espectáculo en sí mismo, como demostró ese día en el mitin que él mismo organiza. Además de reafirmarse como uno de los grandes iconos del deporte, el de Lafayette (Luisiana) se destapó como cantante con su último 'single', 'Feelin' Myself' (Sintiéndome). La canción resonó mientras la afición le regalaba su cariño y su admiración.

El escandinavo no tendrá enfrente a su único verdadero rival, 'Manolo' Karalis, quien ganó el miércoles en Turku (Finlandia) y no estará en la capital de Suecia. Por tanto, el poseedor del récord mundial se medirá a dos veteranos atletas que superaron los seis metros en el pasado: su gran amigo estadounidense Sam Kendricks (6,06) y el francés Renaud Lavillenie (6,05).

'Mondo' Duplantis fue elegido 'Mejor Atleta masculino de 2025' / EFE

Todos los focos en Attaoui

Mohamed Attaoui es una de las figuras del atletismo español con mucho talento, grandes resultados y una humildad que lo hace especial. El hispanomarroquí volvió el miércoles en Turku con una colosal actuación en 1.500. No se contentó con lograr la victoria, sino que además batió su marca personal y paró el crono en 3:31.82 (la anterior era de 3:32.63).

El discípulo de Thomas Dreissigacker se situó décimo del mundo en 2026 y decimocuarto en el ranking español de la historia. Sin embargo, el vigente subcampeón europeo de 800 metros aún no ha deshojado la margarita sobre sus planes en el Europeo de Birmingham: las dos vueltas a la pista, las tres vueltas y tres cuartos o el 'doblete'.

Attaoui quiere dar un puñetazo en la mesa también en 800 / RFEA - SPORTMEDIA

'Moha' debutará al aire libre en 800 este domingo en una cita en la que se enfrentará a lo más dorado de esta prueba. En la lista de salida aparecen el australiano Peter Bol, el canadiense de origen sudanés Marco Arop, el prodigioso estadounidense Cooper Lutkenhaus (aún tiene 17 años) y el galo Gabriel Tual, ganador hace tres días en Roma.

La representación española la completa Dani Arce en 3.000 metros obstáculos en su segunda participación en la actual Diamond League. El burgalés debutó con muy buena nota en Rabat para liderar el ranking español del año (8:11.42) y tendrá enfrente sobre todo al marroquí Soufiane El Bakkali (se exhibió en Rabat con 7:57.25) y al keniano Simon Koech.

Más figuras

Uno de los atractivos es el debut esta temporada en 800 metros de la campeona olímpica y europea Keely Hodgkinson. Oro en el Mundial bajo techo de Torun, la británica brilló el jueves en Roma con su mejor marca en 400 (51.14). Su compatriota Jemma Reekie y la suiza Audrey Werro serán sus rivales.

El 1.500 masculino se presenta apasionante, con los estadounidenses Yared Nuguse y Hobbs Kessler, el sueco Andreas Almgren, el francés Azeddine Habz y el keniano Timothy Cheruiyot; en longitud, la italiana Larissa Iapichino se medirá a la veterana alemana Malaika Mihambo.

Keely Hodgkinson es una de las grandes estrellas del atletismo / EFE

Otras estrellas serán el estadounidense Kenneth Bednarek en 200, el brasileño Alison dos Santos en 400 vallas, el australiano Matthew Denny y el esloveno Kristjan Ceh en disco, y la estadounidense Chase Jackson y la neerlandesa Jessica Schilder en lanzamiento de peso.

El estadounidense Jacory Patterson, los británicos Charlie Dobson y Matt Hudson-Smith, el sudafricano Zakithi Nene y el zambiano Muzala Samukonga estarán en 400, en tanto que la marroquí Marwa Bouzayani y la etíope Kena Tufa darán lustre a los 3.000 metros obstáculos, sin olvidar a la joven y emergente finlandesa Ilona Mononen.

La estadounidense Valarie Sion expondrá su dominio en disco ante la neerlandesa Jorinde van Klinken y la china Bin Feng, mientras que la etíope Birke Haylomes favorita en el 'milqui' y la italiana Zaynab Dosso retará a la estadounidense Melissa Jefersson-Wooden en 100 lisos.